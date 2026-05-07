Coquimbo Unido se prepara para una noche que puede marcar un antes y un después en su temporada internacional.

Este miércoles a las 20:00 Coquimbo Unido recibirá en el Francisco Sánchez Rumoroso a Universitario de Perú en un partido clave para las pretensiones del cuadro nacional en la actual Copa Libertadores.

Para el estratega de los aurinegros, el duelo ante el conjunto peruano no es uno más en el calendario. Hernán Caputto conversa con BOLAVIP y es enfático en señalar que el equipo llega con la máxima motivación para aprovechar la localía.

“Estamos con muchas ganas de jugar en nuestro estadio con nuestra gente. Hoy es un partido bisagra; de ganarlo, volvemos a meternos arriba”, aseguró el DT, reconociendo que un triunfo los reposicionaría en la lucha por clasificar en el grupo de Copa Libertadores.

A pesar de que el “Barbón” ya sabe lo que es derrotar al cuadro crema en este proceso, Caputto mantiene la cautela pero con una mentalidad ofensiva clara.

“Lo conocemos, lo hemos ganado, pero siempre digo que todos los partidos son diferentes y difíciles. Lo que más nos interesa es salir a buscar el partido de inicio y ser propositivos”, explicó. Además, destacó la importancia de dignificar el esfuerzo que hacen los jugadores y lo que representa la institución para la ciudad de Coquimbo en esta instancia internacional.

Hernán Caputto confiado en lo que pueda hacer Coquimbo Unido esta noche ante Universitario.

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Aprendizaje tras las derrotas ante Tolima y Colo Colo

El técnico también se refirió a las sensaciones agridulces que dejaron las caídas recientes, donde el trámite del juego no reflejó los marcadores finales de tres goles en contra. “El trámite del partido no daba para ese resultado en ninguno de los dos. Hay que acrecentar esos momentos buenos y ser letales”, reflexionó Caputto. El entrenador subrayó que en los pasajes donde el equipo no domina, deben saber “sufrirla, organizarse y entrar nuevamente al partido” para evitar que se escapen los puntos.

Plantel completo para una cita histórica

Una de las grandes noticias para la hinchada pirata es que el cuerpo técnico podrá disponer de todas sus piezas para este compromiso fundamental. “Estamos todos bien por suerte, lo que quiere un entrenador es que todos estén a disposición y con ganas”, confirmó el ex seleccionador juvenil. Esta plenitud física llega en el momento justo, considerando la magnitud que el estratega le otorga al encuentro de esta noche.

El partido más importante de la temporada

Caputto no esquivó la presión y puso al duelo ante Universitario en lo más alto de las prioridades del club para este 2026. Sin dudarlo, calificó el enfrentamiento como un hito para la institución: “Para nosotros el partido de hoy es de lo más importante que tiene Coquimbo en la historia, es el más importante del año”. Con esta mentalidad, el campeón chileno saltará a la cancha buscando ratificar su buen presente futbolístico en el plano internacional.