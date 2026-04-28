Coquimbo Unido ya se encuentra en suelo cafetero para lo que será un desafío trascendental ante Deportes Tolima. Tras el gran papel mostrado anteriormente en Lima, el conjunto “Pirata” busca consolidar su alza futbolística en la Copa Libertadores.

En la previa del encuentro, el técnico Hernán Caputto dialogó con BOLAVIP para desglosar la actualidad de un equipo que mezcla la ambición deportiva con un complejo momento personal de uno de sus líderes.

La delegación arribó el pasado domingo a Ibagué y, según el estratega, la adaptación ha sido óptima pese a las variables meteorológicas.

“Uno siempre se va aclimatando independiente de los lugares o el tiempo de llegada. Llegamos el domingo a la tarde y ya pudimos entrenar. Nos ha tocado un clima de calor y lluvia, pero nada que en el campo nos impida dejar lo máximo. Queremos hacer un gran partido y ser competitivos como siempre”, explicó Caputto.

Hernán Caputto ilusionado con lo que puede hacer Coquimbo Unido en Colombia.

El factor humano: El apoyo total a Diego Sánchez

Uno de los puntos más emotivos de la conversación fue la situación de Diego “Mono” Sánchez. El carismático portero sufrió recientemente la pérdida de su abuela, un golpe duro que lo tomó en plena competencia internacional. Caputto no escatimó en elogios para su guardameta, destacando su profesionalismo frente a la adversidad.

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“El Mono es un tipo extraordinario para el grupo, siempre motivador y todo. En este momento necesitaba nuestro apoyo. No es fácil cuando uno tiene la pérdida de un ser querido, un familiar, y a veces no puede estar presente por estas cosas que tiene nuestro trabajo o nuestro deporte. Pero bien, es un guerrero y él cuenta con todo nuestro apoyo”, sinceró el DT.

Refuerzos para la batalla: Cornejo y Fernández regresan

En lo estrictamente futbolístico, las noticias son positivas para el cuadro de la Cuarta Región. Caputto confirmó que la enfermería se ha ido vaciando y que podrá contar con piezas que considera fundamentales para su andamiaje defensivo y ofensivo.

“Hemos recuperado a algunos jugadores, así que estamos a tope para mañana. Principalmente a Juan Cornejo, que es un gran valor y no había podido jugar, y a ‘Toto’ Fernández, que había estado suspendido y ya está para jugar”, detalló el entrenador, quien ve en estos retornos una oportunidad para potenciar el alza que ha mostrado el equipo en las últimas semanas.

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Respecto al rival de turno, Caputto evitó comparaciones con Universitario de Deportes y prefirió enfocarse en la fortaleza del local: “Hay que ver, yo diría que el local se hace fuerte aquí. Tenemos claro cómo va a jugar Tolima, pero lo más importante es que nosotros también venimos en alza”.

Las frases de Hernán Caputto