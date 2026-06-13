Luego del infartante partido que se jugó en el MSG, los Knicks llegan al quinto juego con una ventaja de 3-1 sobre los Spurs.

La gloria máxima del baloncesto mundial está a solo cuatro cuartos de distancia para una franquicia histórica que quiere romper las cadenas del pasado. Este sábado 13 de junio, las emociones de la canasta se trasladan a Texas, donde los San Antonio Spurs recibirán a los New York Knicks en el Juego 5 de las Finales de la NBA 2026.

La serie se encuentra 3-1 a favor del conjunto neoyorquino, por lo que una nueva victoria de los visitantes significará el fin de una dolorosa sequía de más de cinco décadas sin levantar el trofeo de campeón.

El camino a este quinto asalto ha sido una montaña rusa de infarto. El bando comandado por la “Gran Manzana” ha sabido golpear en los momentos precisos, especialmente en el Juego 4, donde protagonizaron una hazaña de tintes épicos.

En dicho compromiso, San Antonio parecía tener el triunfo en el bolsillo tras sacar una arrolladora ventaja cercana a los 30 puntos; sin embargo, Nueva York metió una remontada histórica y se llevó el partido por apenas un punto gracias a una canasta agónica de OG Anunoby en los segundos finales.

Por su parte, los texanos llegan heridos en su orgullo pero con la obligación matemática de hacer respetar su casa para forzar un sexto partido y mantener con vida la ilusión. El quinteto de San Antonio ha visto cómo se le escapan duelos clave en el último suspiro debido a errores en la toma de decisiones, pérdidas de balón y la asfixiante presión defensiva de unos Knicks que huelen la gloria por primera vez desde 1973.

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Horario y Streaming: ¿Dónde ver el Juego 5 en vivo?

Para que no te pierdas el partido que podría coronar al nuevo monarca de la liga de baloncesto más importante del planeta, te dejamos las coordenadas completas de la transmisión: