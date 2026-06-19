Delegado de la Región Metropolitana ilusiona a los hinchas de Colo Colo de cara al Superclásico ante la U: “Van a ingresar…”

El Delegado Presidencial de la RM, Germán Codina, abordó el tema y confirmó que el Superclásico del 23 de agosto se está planificando con público visitante.

En los últimos años, el fútbol chileno prácticamente se ha acostumbrado a no contar con hinchas visitantes en los estadios. La medida se instaló como respuesta a distintos episodios de violencia en partidos de alta convocatoria, lo que llevó a endurecer los controles y restringir el acceso.

Con el paso del tiempo, el tema se ha transformado en un debate constante entre autoridades, clubes e hinchas. Mientras algunos piden avanzar hacia la reapertura gradual de los estadios, otros advierten que aún no están las condiciones para un retorno seguro de ambas hinchadas.

En ese escenario, el Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo aparece como uno de los partidos más complejos de organizar, tanto por su masiva asistencia como por el alto riesgo que históricamente ha tenido este tipo de encuentros.

El próximo Súperclásico está programado para el 23 de agosto | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Los hinchas de Colo Colo podrían decir presente en el Superclásico

A raíz de esto, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó el tema y entregó señales sobre lo que se viene para el próximo Superclásico.

“No podemos seguir acostumbrándonos a que grupos pequeños, violentos, terminen ensuciando una actividad deportiva que tiene que convocar a todos y todos deberían poder disfrutar. Eso le conviene al hincha, a los clubes, a los mismos futbolistas”, señaló.

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Además, el exalcalde de Puente Alto confirmó que el duelo ya se está planificando con presencia de público visitante. “Estamos programando de manera especial para el 23 de agosto que es el Súperclásico en el Estadio Nacional, donde también van a ingresar unos hinchas de Colo Colo”, agregó la autoridad.

En resumen…