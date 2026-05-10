El Barcelona y Real Madrid tienen hoy un duelo crucial dentro de la Liga de España.

Hoy hay un duelo de alto imapcto en el fútbol español, en donde se disputará una nueva edición del gran clásico de España, en el que Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid.

Este compromiso por la 35° fecha de la Liga podría darle el título al conjunto de Barcelona, quien en caso de vencer a su clásico rival, podría coronarse como el campeón del fútbol español.

El Real Madrid llega a este partido plagado de problemas, tras lo que fue la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tochouaméni, la que caldeó al máximo los ánimos en los ‘Merengues’.

El último duelo entre ambos fue en la Supercopa de España, en donde el Barcelona se impuso por 3-2 al Real Madrid, los goles fueron de Robert Lewandowski y Raphinha -2- para los ‘Culé’ y Gonzalo García y Vinicius Junior para los ‘Merengues’.

Barcelona y Real Madrid disputan hoy un duelo crucial

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid se verán las caras este domingo 10 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Spotify Camp Nou.

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¿Dónde ver en TV y streaming a Barcelona vs. Real Madrid?

El compromiso entre el Barcelona y Real Madrid será transmitido por DirecTV en televisión por cable.

En streaming, el duelo estará disponible a través de la plataforma de DGO.