Pese al pobre nivel mostrado por Uruguay, Marcelo Bielsa tiene un firme interesado para que siga su carrera.

El contrato del DT con la Asociación Uruguaya de Fútbol era vinculante estrictamente hasta la finalización de la participación charrúa en la Copa del Mundo. Es decir, hasta ayer viernes 26 de junio donde la Celeste perdió con España y se quedó afuera.

A juzgar por las tensiones internas que ventiló la prensa uruguaya con referentes del plantel, sumado a la tempranera eliminación, la renovación asoma sumamente improbable. Ante esto, el club que le rindió homenaje poniéndole su nombre al estadio Coloso del Parque, Newells Old Boys, se movió de inmediato.

Según avanzó en ESPN el periodista Guillermo Poggi, desde el club rosarino le confirmaron la intención de hacer de Bielsa el coordinador general del fútbol profesional y juvenil a partir de 2027, un cargo de peso que le permitirá desarrollar un rol de planificación integral en la institución.

La dirigencia de Newell’s busca apelar a la fibra íntima del DT, recordando sus míticos títulos liguero en el Torneo de Primera División 1990/1991 y el Clausura 1992, para que lidere un proyecto a largo plazo lejos de la presión liguera del banquillo de suplentes.

Newells espera con los brazos abiertos a Marcelo Bielsa

¿Qué pasará con la AUF? La reunión clave que se avecina

A pesar del fuerte interés liguero desde Argentina, el escenario de la continuidad en Montevideo no se encuentra completamente cerrado en los papeles. Antes de la cita máxima de la FIFA, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, había reconocido que existieron charlas preliminares liguera para proyectar un proceso con vistas al Mundial 2030.

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Sin embargo, el mazazo deportivo de quedar eliminados ante España, Cabo Verde y Arabia Saudita acelerará de forma inevitable las reuniones de balance liguero entre el cuerpo técnico y la dirigencia. Se pasará raya a los números y dependerá tanto de la evaluación de la AUF como de los deseos de vida del propio técnico de 70 años, quien debe decidir si cierra el ciclo liguero o busca una revancha histórica.