Una noche inolvidable se vivió en La Cisterna. Palestino igualó 0-0 ante Gremio por la Copa Sudamericana, pero el resultado pasó a segundo plano tras la histórica actuación de Sebastián Pérez, quien se robó todas las miradas con una hazaña pocas veces vista: atajó tres penales consecutivos en un mismo partido.

El momento ocurrió cerca del minuto 15, cuando el árbitro sancionó penal para el conjunto brasileño. Carlos Vinícius tomó la responsabilidad, pero se encontró con un inspirado “Zanahoria”, que contuvo el remate.

Sin embargo, la acción fue invalidada por el juez tras adelantamiento del portero. ¿El desenlace? Dos repeticiones más… y en ambas volvió a ganar el arquero árabe, desatando la locura en el estadio y generando repercusión a nivel continental.

La reacción de “Zanahoria” tras una noche histórica

Al día siguiente de la histórica proeza, Sebastián Pérez conversó con ESPN Chile y reconoció lo inusual del caso: “Nada, es algo inusual, la verdad es que es atípico lo que pasó anoche en esos cinco minutos desde que cobró el penal hasta que atajé el tercer penal”.

El portero valoró el impacto de su actuación no solo en lo personal, sino también en lo colectivo: “La verdad que contento por lo que pasó y para mantener con vida al equipo también en la fase de grupos”.

Sebastián Pérez brilló en el empate de Palestino con Gremio atajando tres penales. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Publicidad

Además, reveló que hubo preparación previa para enfrentar a los posibles ejecutantes: “Había un estudio, un video… estaba Vinicius, estaba Willian también, estaba Braithwaite que estaban en banca junto con Artur Melo”.

Finalmente, explicó cómo combinó análisis e intuición en una secuencia tan particular: “Hay mucha intuición también, hay estudios también. Uno va percibiendo ahí dentro del campo de juego más o menos por dónde puede pasar. También se demoró mucho entre la revisión de cobrar y repetir el penal, entonces siento que también va jugando un poquito en contra para el pateador”.

Una noche mágica para Palestino y una actuación que ya quedó grabada en la historia reciente del torneo, con un Sebastián Pérez que fue figura absoluta y protagonista de una escena que dio la vuelta al continente.

Publicidad

DATOS CLAVE

Sebastián Pérez atajó tres penales consecutivos en el empate 0-0 de Palestino ante Grêmio.

El histórico evento ocurrió cerca del minuto 15 del partido por Copa Sudamericana.

El juez invalidó los primeros dos penales por adelantamiento del portero tras las ejecuciones.