Una noticia de la máxima gravedad extrafutbolística ha sacudido de manera devastadora la intimidad del búnker del subcampeón del mundo.

El dolor se apoderó de las oficinas de la escuadra gala durante las primeras horas de la jornada de Mundial. A través de un sentido comunicado oficial, la Federación Francesa de Fútbol confirmó la información y anunció que el entrenador se encuentra viajando hacia su país natal para asistir al funeral de su madre, Ginette Deschamps, quien dejó de existir a los 87 años de edad.

Debido a este imperativo escenario personal, el estratega campeón del mundo en Rusia 2018 deberá ausentarse de sus labores en el banquillo de manera temporal.

“Didier Deschamps no podrá supervisar los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia. Tampoco estará en el banquillo en el último partido del Grupo I del viernes. El seleccionador nacional se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre y regresará a Francia para asistir a su funeral”, ratificó la FFF de manera pública.

Francia no tendrá a su entrenador en el banquillo

El nuevo estratega interino para defender el liderato del grupo

Ante la partida de emergencia del timonel principal, el búnker de la UEFA debió activar sus protocolos de contingencia de forma inmediata. De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ​​quien se encuentra actualmente en la concentración, Deschamps confió al segundo entrenador, Guy Stephan, la responsabilidad de dirigir al equipo hasta su regreso.

De esta manera, Stephan asumirá el fierro caliente de comandar las sesiones de entrenamiento y de pararse en la zona técnica para el trascendental cierre de la primera fase del Mundial 2026.

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Tras abrochar sólidas victorias ante Senegal e Irak, Francia se prepara para enfrentar a Noruega este viernes 26 de junio en la localidad de Foxborough, en un cruce definitivo donde se jugará el liderato exclusivo de la zona. El plantel saltará a la cancha con una motivación extra: regalarle un triunfo de consuelo a su emblemático director técnico en este doloroso momento.