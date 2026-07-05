Las dos inteligencias artificiales más populares coincidieron tanto en marcador como en goleadores de la jornada prácticamente de forma exacta.

México e Inglaterra se enfrentan esta tarde por los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo que ha generado alta expectativa, tanto por el contexto como por el nivel de ambas selecciones.

En la antesala del compromiso, BOLAVIP se la jugó con distintas proyecciones que comienzan a instalar debate de cara a este compromiso que tiene a ambas selecciones expectantes.

Como ya es costumbre, le preguntamos a la IA cómo terminará el choque entre mexicanos e ingleses. Las dos inteligencias artificiales más famosas del momento coincidieron casi de forma exacta en sus proyecciones.

La predicción de ChatGPT para México vs. Inglaterra

De acuerdo con el análisis proyectado por ChatGPT, el encuentro será disputado y con momentos alternados de dominio. “Todo apunta a un partido tenso, físico y con momentos muy marcados para cada lado”, señala, anticipando un desarrollo cerrado en el Estadio Azteca.

En ese contexto, la proyección establece un triunfo de Inglaterra por 2-1. México lograría abrir el marcador a través de Raúl Jiménez, pero el conjunto inglés respondería en el segundo tiempo con anotaciones de Harry Kane y Jude Bellingham para sellar la remontada.

Chat GPT apuesta por el triunfo inglés en tierras aztecas. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

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Dentro de las claves, el modelo advierte que “la localía de México pesa, pero no alcanza”, subrayando además que “Inglaterra tiene más profundidad de plantel”, un factor que podría resultar determinante en la resolución del partido.

La predicción de Gemini

Por su parte, Gemini coincide plenamente tanto en el marcador como en la narrativa del encuentro. Su pronóstico también establece una victoria de Inglaterra por 2-1 en el tiempo reglamentario, con un guion similar: México golpea primero, pero no logra sostener la ventaja.

Según esta proyección, “Santiago Giménez abriría la cuenta en el minuto 28, desatando la ilusión local. Sin embargo, Inglaterra reaccionaría en el complemento con un gol de Jude Bellingham a los 61 minutos, antes de que Harry Kane, a los 84, concrete la remontada definitiva mediante un juego aéreo que aparece como una de las principales fortalezas del equipo europeo”.

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Gemini coincide con Chat GPT sobre el resultado entre México e Inglaterra. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Gemini sostiene que “el peso individual y el juego aéreo” terminarán inclinando la balanza en favor de Inglaterra, especialmente en los minutos finales del compromiso.

Coincidencias que marcan la previa

Ambas predicciones coinciden en elementos centrales: victoria de Inglaterra por 2-1, ventaja inicial de México y una remontada inglesa sustentada en la jerarquía de sus principales figuras.

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En ese escenario, el conjunto europeo aparece con mayores opciones de avanzar a los cuartos de final, mientras que el equipo mexicano necesitará una actuación por sobre lo esperado para revertir los pronósticos de la IA.