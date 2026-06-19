Neymar preocupa a todo Brasil: su presencia en el Mundial 2026 corre serio peligro

En Brasil hubo mucha preocupación por lo que fue su debut dentro del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Carlo Ancelotti igualaron a un tanto ante Marruecos, dejando una imagen no muy positiva dentro de los fanáticos.

Ahora, ‘La Canarinha’ se prepara para lo que será su segundo compromiso en la fase de grupos, en el que busca a toda costa su victoria ante Haití, la que le permita sumar sus primeros tres puntos en la competencia.

Para este compromiso, en Brasil contarán nuevamente con la ausencia de Neymar, quien aún no se recupera de sus problemas físicos y sigue generando preocupación por su situación, ya que en las últimas horas se conoció una preocupante situación.

Tras conocerse su ausencia para este partido ante Haití por la segunda fecha del Mundial, desde la interna de Brasil siguen muy alertas por la situación de Neymar, quien podría seguir quedándose fuera de los próximos duelos de la ‘Scratch’.

Neymar preocupa a todos en Brasil | Foto: Getty Images

Neymar enciende alarmas en Brasil

Así lo informaron en las últimas horas en ‘The Athletic’, en la que indicaron que el jugador del Santos también estaría descartado para el último compromiso del Grupo C ante Escocia y en caso de avanzar a la próxima fase, también estaría en duda para potencial duelo.

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“Fuera de los dos primeros partidos de Brasil en la Copa, Neymar también debe quedarse fuera del partido contra Escocia, el día 24. La participación del número 10 de la Selección Brasileña en la etapa eliminatoria del Mundial también es incierta”, informaron.

De esta forma, en Brasil sigue la preocupación al máximo por Neymar, quien a pesar de estar retomando en sus trabajos en cancha, sigue estando lejos de poder ser opción, ya que en lo futbolístico está muy dispar que sus compañeros.

Fora dos dois primeiros jogos do Brasil na Copa, Neymar também deve ficar de fora do jogo contra a Escócia, no dia 24.



A participação do camisa 10 da Seleção Brasileira na etapa eliminatória do Mundial também é incerta.



Via: @TheAthleticFC



📷Mauro Pimentel/AFP pic.twitter.com/Ul7NybQLxb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 19, 2026