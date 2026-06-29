¿Por qué no juega Raphinha en Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

La razón por la que el atacante brasileño Raphinha no dice presente en el Brasil vs Japón.

LaSelección de Brasil tiene hoy un duelo crucial dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Carlo Ancelotti se enfrenta ante Japón por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el estratego de la ‘Scratch’ ya confirmó su onceno estelar para ir en búsqueda de la clasificación, en la que se ratificó una importante ausencia.

Se trata del delantero Raphinha, la figura del Barcelona no será considerado por Ancelotti para este partido, en la que sin duda se transforma en una importante baja para Brasil y su lugar, es tomado por el joven Rayan.

¿La razón de su ausencia?: el atacante sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de su muslo derecho, lo que lo tienen hoy en día al margen del partido y espera por una pronta recuperación, en caso de que Brasil avance de ronda.

Raphinha no será opción hoy en Brasil | Foto: Getty Images

De esta forma, Raphinha esperará por su recuperación ante este problema físico que ya viene aquejando al jugador desde su temporada con el Barcelona, en donde espera recuperarse y ser una opción para su selección, siempre y cuando avance de ronda.

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