¿Cansado del relato argentino? Así puedes cambiar el audio en DSports para ver el Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

Los relatos del Mundial 2026 han generado debate entre los fanáticos y varios usuarios buscan alternativas para disfrutar los partidos de otra manera.

El Mundial 2026 -que se está llevando a cabo en Estados Unidos, México y Canadá- no solo genera emociones por lo que ocurre dentro del campo de juego, sino también por todo lo que rodea a las transmisiones.

En ese contexto, una de las principales discusiones entre los fanáticos del fútbol ha tenido como protagonistas a Sergio Goycochea y Gustavo Kuffner, dupla que ha estado a cargo de varios relatos y comentarios del certamen para DSports, cadena que transmite la totalidad de los encuentros del Mundial en Sudamérica.

Sin embargo, algunos hinchas han manifestado su molestia en redes sociales y han cuestionado el estilo de las narraciones, apuntando a una supuesta falta de imparcialidad y señalando que en ciertos partidos la Selección Argentina termina teniendo demasiado protagonismo dentro de los comentarios.

Por ese motivo, en Bolavip Chile te contamos cómo cambiar el audio de la transmisión y elegir entre las distintas opciones de relato disponibles.

Este jueves salta a la cancha uno de los grandes candidatos al título del Mundial | FOTO: Buda Mendes/Getty Images)

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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¿Cómo cambiar el relato para ver Francia vs. Marruecos en DSPORTS?

Para aquellos fanáticos que prefieran escuchar otro relato durante el duelo entre la Selección de Francia y la Selección de Marruecos por el Mundial 2026, el procedimiento puede realizarse directamente desde el control remoto.

Primero, debes ubicarte en el canal que transmite el encuentro. Luego, presiona el botón “Info” del control remoto, que corresponde al botón de color verde en aquellos controles que cuentan con referencias de colores.

Después, selecciona la opción de audio, donde aparecerán las alternativas disponibles. Además de permitir elegir idiomas como inglés o castellano, esta función también ofrece la posibilidad de seleccionar la narración de distintos periodistas.

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De esta manera, los seguidores podrán personalizar la experiencia y elegir el relato que más les acomode para disfrutar del Francia vs. Marruecos, evitando tener que quedarse obligatoriamente con una sola opción de transmisión.