Como es de costumbre desde Alemania 2006, la final del Mundial 2026 tendrá un balón especial que acaba de ser lanzado y donde el dorado toma protagonismo.

En medio de los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer el nuevo balón con el que se disputará final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Se trata de una reedición de la pelota que lleva por nombre ‘Trionda’, con la que se ha estado disputando este torneo, pero con una notoria modificación en sus colores.

El nuevo modelo fue nombrado como ‘Trionda Final’ y cambia los tonos verde, azul y rojo por un dorado casi marrón. Las letras, el logo del certamen y la marca Adidas seguirá siendo de color blanco, pero con un delineado rosado.

Mira la FOTO a continuación:

(Foto: FIFA)

Con esto, la FIFA continúa la tradición de presentar un balón distinto para la final del Mundial, lo que viene ocurriendo en las últimas seis ediciones.

La primera vez fue en Alemania 2006 y siempre tuvo protagonismo el dorado, a excepción de Rusia 2018, que los detalles del balón de la fase final eran en rojo.

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Este nuevo balón estará disponible en Chile a partir del martes 7 de julio, siendo comercializado por la marca Adidas en su tienda online.

En síntesis