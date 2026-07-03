Este viernes la Selección Argentina clasificó sufriendo a los octavos de final del Mundial 2026, luego de una difícil tarea ante Cabo Verde.

Este viernes se conocieron a los últimos clasificados a octavos de final en el Mundial 2026, donde la Selección Argentina logró imponerse a Cabo Verde por 3-2 en tiempo extra, en el partido más exigente que ha tenido la Albiceleste hasta el momento.

El gran héroe de los trasandinos fue quién más que Lionel Messi, que abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo y llegó a su séptima conquista en esta Copa del Mundo y la vigésima en el total de las citas planetarias, donde es el máximo anotador.

La incertidumbre llegó a los 59′ con el gol totalmente inesperado de Deroy Duarte, que sembró el nerviosismo en el Hard Rock Stadium de Miami, repleto de hinchas argentinos.

Tras el empate en el tiempo reglamentario, la definición se fue a la prórroga, donde el defensa Lisandro Martínez adelantó rápidamente a Argentina en los 92′.

Pero a los 103′ llegó el que quizás es el mejor golazo en lo que va de esta Copa del Mundo, con un disparo con comba de Sidny Lopes Cabral que venció al arquero Emiliano Martínez, quien se terminó convirtiendo en figura sobre el final.

Finalmente, el gol de la clasificación para los sudamericanos fue obra del zaguero Cristián ‘Cuti’ Romero con un cabezazo tras un tiro de esquina en los 111′.

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El rival de Argentina en octavos de final

Luego de una difícil tarea, los actuales campeones del mundo siguen en carrera por revalidar el título, donde los espera otro rival africano en octavos de final: Egipto.

Los Faraones eliminaron esta tarde a Australia en penales (4-2), tras empatar 1-1 en los 120 minutos, contando el alargue.

En esta llave se enfrentarán dos estrellas del fútbol mundial, como lo es Lionel Messi en Argentina y Mohamed Salah en Egipto.

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Mohamed Salah espera por Argentina en octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Alex Slitz/Getty Images)

¿Cuándo es el partido de Argentina vs. Egipto?

Este partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto se disputa el próximo martes 7 de julio a las 12:00 horas en Atlanta, Estados Unidos.

En síntesis

Argentina vs. Egipto jugarán el 7 de julio a las 12:00 horas en Atlanta.

jugarán el 7 de julio a las 12:00 horas en Atlanta. Lionel Messi anotó su séptimo gol en la victoria 3-2 frente a Cabo Verde.

anotó su séptimo gol en la victoria 3-2 frente a Cabo Verde. Egipto avanzó a octavos de final tras vencer a Australia 4-2 mediante penales.