¿Cuánto dinero gana un árbitro en el Mundial 2026? Este es el millonario sueldo que reciben

El certamen en Estados Unidos, México y Canadá tendrá un importante incremento en las remuneraciones para los árbitros, considerando el mayor número de partidos y la exigencia tecnológica.

El Mundial de 2026 no solo marcará un hito por su nuevo formato y la ampliación de equipos participantes, sino también por el alto nivel de exigencia que tendrá el arbitraje en una competencia cada vez más tecnológica y mediática.

En ese contexto, la FIFA ha reforzado la preparación de los jueces que serán parte del torneo, considerando el uso intensivo del VAR y la importancia de decisiones claves en partidos de eliminación directa.

Pero hay una pregunta que muchos fanáticos del fútbol se hacen: ¿cuáles serán las remuneraciones que recibirán los árbitros durante la cita planetaria?

El millonario sueldo de los árbitros en el Mundial 2026

Cada árbitro central que participe en el Mundial 2026 recibiría un sueldo base cercano a los 100 mil dólares, cifra que ya incluye bonos asociados a su presencia en el torneo.

A medida que los referis avancen en las fases del certamen, sus ingresos irán aumentando, especialmente en los partidos de eliminación directa, donde la exigencia deportiva es mayor.

El mayor premio económico sería para el árbitro designado para la final del Mundial, quien podría alcanzar una remuneración total cercana a los 300 mil dólares por dirigir el partido decisivo.

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La Copa del Mundo siempre es sinónimo de dinero | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

En paralelo, los encargados del VAR también recibirán pagos importantes: alrededor de 3 mil dólares por partido en fase de grupos y hasta 5 mil dólares en las rondas finales.

Árbitros chilenos en el Mundial 2026

Pese a que Chile no logró clasificar a la cita planetaria, el país tendrá representación en el equipo arbitral del torneo.

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