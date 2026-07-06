Thomas Tuchel desata la polémica tras el Inglaterra vs México: lanzó un feroz dardo a Sudamérica

Inglaterra logró sacar los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde el conjunto inglés venció por 3-2 a México en un duelo de alto impacto, el que tuvo de todo y contó con varias polémicas arbitrales, que indignaron al conjunto europeo a pesar del triunfo.

El estratega de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel conversó con BBC Sports tras esta victoria, en la que expresó su descontento al máximo con el arbitraje y puntualmente con el equipo del VAR, el que era completamente sudamericano, contando con la presencia del chileno Juan Lara.

“Creo que hoy había tres personas en el VAR. ¿Vi bien? ¿Había tres personas de Sudamérica en el VAR para un partido como este? Creo que sí. Eso fue lo que vi antes del encuentro”, partió comentando de forma irónica Tuchel.

Tras esto, el entrenador no se guardó nada con la terna del VAR que estaba comandado por el chileno Juan Lara, el colombiano Nicolás Gallo y el venezolano Juan Soto, de quienes no quedó muy conforme con sus cobros.

Tuchel dejó la grande tras la clasificación | Foto: Getty Images

“Simplemente no fueron lo suficientemente buenas. Los árbitros no son lo suficientemente buenos. Los asistentes del VAR no son lo suficientemente buenos. Esa es la realidad”, declaró.

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Concluyendo, Tuchel siente que el VAR tuvo un excesivo protagonismo en este partido por cobros que el árbitro principal había desestimado en una primera instancia, pero que tomaron valor por la intervención del equipo arbitral en el VAR.

“El VAR revierte decisiones solo cuando hay un error claro y evidente. En la jugada del penal, definitivamente no fue así. El VAR intervino cuando el árbitro ni siquiera marcó la falta”, cerró.

“Los árbitros no son lo suficientemente buenos, los oficiales de VAR no son lo suficientemente buenos.



LAS TRES PERSONAS DEL VAR ERAN SUDAMERICANAS, EN UN PARTIDO ASÍ…”.



Las palabras de Thomas Tuchel. 😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Zzm3dL7uLT — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026