Lapidan a Marcelo Bielsa tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026: “Es un cínico, maleducado y soberbio”

El reconocido periodista español lanzó fuertes cuestionamientos contra el ex entrenador de La Roja en medio del revuelo que rodea a Uruguay.

La eliminación de la Selección de Uruguay del Mundial 2026 no solo dejó un duro golpe para La Celeste dentro de la cancha, sino que también volvió a poner el foco sobre Marcelo Bielsa y su trabajo al mando de la selección.

Tras quedar fuera de los 16avos de final luego de caer por 1 a 0 ante España en el cierre del Grupo H, el entrenador argentino nuevamente comenzó a recibir cuestionamientos por el rendimiento del equipo y lo mostrado en la Copa del Mundo.

Y es que durante los últimos meses, el ex DT de la Selección Chilena también ha estado rodeado por distintas polémicas fuera de la cancha. Más allá de los resultados, su manejo del grupo y su forma de liderar han sido tema de conversación en país sudamericano.

Habrá que ver qué pasará con el futuro de Marcelo Bielsa | FOTO: David Ramos/Getty Images

Míster Chip le da en el suelo al “Loco” Bielsa

Ahora, tras consumarse el fracaso mundialista, las reacciones no tardaron en aparecer y una de las que más llamó la atención fue la de Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como Míster Chip, quien utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar una durísima crítica contra “El Loco”.

“Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos. Y lo ha tapado todo con esas ruedas de prensa eternas en las que usa ese tono de voz tan dulce y acomodado”, escribió.

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“No te mira a la cara. No empatiza. Me importa un reverendo carajo que sea un genio con la pizarra, si es que realmente lo es, que seguramente lo será o lo llegó a ser. Gente así, cuanto más lejos, mejor”, sentenció el reportero y experto en datos y cifras.

Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos. Y lo ha tapado todo con… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

En resumen…

Tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, Marcelo Bielsa quedó nuevamente bajo la lupa y recibió una dura reacción de una reconocida figura del periodismo español: Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como Mister Chip