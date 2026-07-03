El partido del Mundial 2026 que cambiaría de horario: esta es la importante razón

En las últimas horas se dio a conocer el partido que podría cambiar de horario en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 está en su etapa decisiva, en donde los países que se encuentran en esta fase final trabajan con todo para poder lograr el gran objetivo, el que es levantar el título de la Copa del Mundo.

Pensando en lo que es la fase de octavos de final, en estas últimas horas una importante información es la que se estaría entregando por uno de los compromisos ya pactados para esta ronda.

El duelo entre las selecciones de México e Inglaterra podría sufrir un importante cambio a lo que es su programación, en la que en una primera instancia se enfrentan el domingo 5 de julio a las 20:00 horas en el Estadio Azteca.

Según señalan desde Claro Sports, el partido entre ambos equipos se vería afectado debido a que al horario de este duelo está previsto una nueva tormenta eléctrica en la Ciudad de México, la que alteraría la realización de este partido, tal como pasó en el México ante Ecuador.

Las tormentas eléctricas vuelven a ser tema | Foto: Getty Images

El nuevo horario para el México vs Inglaterra

El horario que quedaría para el duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial sería para el mismo domingo 5 de julio pero a las 14:00 horas en el Estadio Azteca, siendo el primer partido de la jornada.

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Se espera que en unos instantes desde la FIFA confirmen lo que sería esta actualización de horario, la que también podría alterar la hora del duelo entre Brasil y Noruega, quienes tienen su partido pactado a las 16:00 horas en el MetLife Stadium.

Las próximas horas serán importante para poder ver el cambio de horarios de estos partidos, en la que buscan evitar encontrarse con las tormentas eléctricas, que han generado un importante dolor de cabeza en esta fase final.