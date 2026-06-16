El astro del Manchester City sorprendió a todo el mundo con un detalle en su camiseta por el debut de Noruega en el Mundial 2026.

Este martes debutó la Selección de Noruega en el Mundial 2026, con triunfo por 4-1 ante Irak en la primera fecha del Grupo I, donde la gran figura del partido fue Erling Haaland.

El astro del Manchester City se echó al combinado nórdico al hombro, convirtiendo un doblete en el primer tiempo para pavimentar la victoria del representante del norte de Europa.

Pero más allá de sus goles ante los asiáticos, lo que a muchos les llamó la atención fue un importante detalle en la camiseta del goleador de 25 años, quien por primera vez apareció con otro apellido en la espalda.

Así tal cual, porque el artillero noruego puso el apellido de su madre por delante del de su padre, formando la frase “Braut Haaland” en la parte superior del dorsal.

Con esto, Erling buscaría hacerle un homenaje a quien le dio la vida, que lleva por nombre Gry Marita Braut y fue una reconocida heptatleta noruega.

Aunque él siguió los pases de su progenitor, Alf-Inge Haaland, quien también fue futbolista y al igual que su hijo, vistió la camiseta del Manchester City.

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Mira la FOTO a continuación:

Erling Haaland luciendo el apellido de su madre y padre en el Mundial 2026. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Consignar que Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra, pero decidió defender al país de sus padres con la clara misión de clasificarlo a un Mundial, ya que no se metían desde Francia 1998.

Esta es la Primera Copa del Mundo de Noruega después de 28 años, donde el ex Borussia Dortmund de entrada convirtió dos goles.

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En síntesis