El gran referente de la Selección de Brasil ha entregado buenas noticias en los últimos días y se aproxima su debut en el Mundial 2026.

En Brasil hay altas expectativas para su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, donde la Verdeamarela buscará cerrar su clasificación a dieciseisavos de final ante Escocia y con la presencia de Neymar.

Tal cual, porque el astro del Santos se ha recuperado de la lesión muscular que sufrió en el gemelo derecho en la preparación para la Copa del Mundo.

El entrenador Carlo Ancelotti lo mantuvo en la convocatoria y ahora estaría listo para debutar ante los escoceses, pues lleva dos días entrenando a la par de sus compañeros.

Es más, el propio técnico italiano adelantó el viernes pasado que el atacante de 34 años sería tenido en cuenta para el choque contra los europeos. “Neymar estará preparado para el encuentro ante Escocia“, declaró Carletto.

Neymar entrena a la par de sus compañeros en Brasil. (Foto: CBF)

Mientras tanto, este lunes no entrenó con el equipo titular el arquero Alisson Becker, quien está teniendo un trabajo específico de recuperación.

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Tampoco estuvo Raphinha que salió lesionado ante Haití, donde sufrió un desgarro en la zona posterior del muslo derecho. Pero lo quieren mantener en la convocatoria por si llega, eventualmente, a octavos de final.

El reemplazante de la figura del Barcelona saldría entre Endrick, Rayan y Luiz Henrique.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Brasil vs. Escocia?

El partido entre Brasil y Escocia se jugará este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, válido por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

En síntesis

Neymar se recuperó de su lesión muscular y debutaría en el Mundial 2026 ante Escocia.

se recuperó de su lesión muscular y debutaría en el ante Escocia. El partido de Brasil contra Escocia será el miércoles 24 de junio en Miami.

en Miami. El arquero Alisson y el lesionado Raphinha no entrenaron con el equipo titular de Brasil.