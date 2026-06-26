Este será el rival de Argentina en 16avos de final en el Mundial 2026: fecha y sede del partido

El equipo de Lionel Messi se prepara para un nuevo desafío en el Mundial 2026.

La Selección Argentina continúa su camino en el Mundial 2026 con la mira puesta en revalidar el título conseguido en Qatar 2022, mostrando nuevamente un nivel competitivo que la mantiene entre las principales candidatas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda tras un sólido desempeño en la fase de grupos, aunque todavía debe disputar su último encuentro ante Jordania, compromiso que servirá para cerrar su participación en esta etapa.

Con el boleto en el bolsillo, la Albiceleste ya comienza a proyectar lo que viene en el cuadro de eliminación directa.

Lionel Messi y la Selección Argentina van por el cuarto Mundial | FOTO: Stacy Revere/Getty Images

Cabo Verde, el rival de Argentina

En ese contexto, el combinado sudamericano ya tiene definido su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026: se trata de Cabo Verde, selección que logró meterse en la siguiente fase tras clasificar en el segundo puesto del Grupo H y que será el primer obstáculo del conjunto trasandino en la ronda eliminatoria.

Pese al favoritismo argentino, el duelo asoma como una prueba importante en el inicio de la fase decisiva del certamen.

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Cuándo y dónde jugará Argentina contra Cabo Verde los 16avos del Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio a las 23:00 horas en el Miami Stadium, escenario donde la Albiceleste intentará seguir firme en su camino mundialista.