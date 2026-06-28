FIFA golpea con dureza a Colombia pese a su clasificación como primero del Grupo K: Acá la razón

El cuadro colombiano hizo una tremenda fase de grupos, pero la FIFA no perdonó y sancionó al equipo cafetalero.

El día de ayer se produjo un verdadero partidazo en Miami entre Colombia y Portugal, selecciones que animaron un compromiso se alto vuelo e igualaron 0-0, resultado que proclamo como ganador del Grupo K al conjunto sudamericano.

Si bien Colombia fue más que los europeos, no pudo conseguir la victoria. En el final, hubo un gol que a todas luces fue legítimo para los cafetaleros, pero el VAR observó un fuera de juego imperceptible y lo terminó anulando.

Pese a que en Colombia son solo risas por estos días, llegó una mala noticia desde la FIFA: el ente rector del fútbol mundial le va dejar caer una dura sanción a los colombianos pese a haber clasificado como primeros de su zona.

La FIFA no perdona una. | Foto: Getty Images

Resulta que, en toda la fase de grupos, Colombia acumuló 4 tarjetas amarillas (una ante Uzbekistán, dos ante Congo y una ante Portugal) por lo que se le descontará 40 mil dólares estadounidenses en concepto de premios.

Si bien parece ser una sanción de menores ribetes, cada tarjeta amarilla que le saquen a Colombia -y a cualquier selección- será sancionada con un descuento de 10 mil dólares, mientras que las rojas directas son 20 mil.

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En lo futbolístico, Colombia ya piensa en lo que será su duelo de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, en donde tendrá que enfrentar a Ghana en la ciudad de Kansas City.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

Colombia empató 0-0 ante Portugal en Miami y ganó el Grupo K del Mundial.

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La FIFA sancionará a Colombia con 40 mil dólares por acumular 4 amarillas.