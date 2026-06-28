Davoo Xeneize dice lo que todo el mundo piensa de Argentina en el Mundial: “Soy soldado de Infantino”

El popular streamer argentino, medio en serio medio en risas, reconoció que Argentina es el regalón de Gianni Infantino y la FIFA.

Argentina se clasificó como primero de su grupo en el Mundial de Norteamérica 2026, tras superar por 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania con un Lionel Messi sobresaliente que busca su segunda Copa del Mundo y la cuarta en la historia para los trasandinos.

La ilusión albiceleste crece más cuando se ve el cuadro que le toca a Lionel Scaloni y compañía: Cabo Verde en dieciseisavos de final, Australia o Egipto en los octavos y un potencial choque con Colombia para meterse en las semifinales.

Infantino y Messi, felices. | Foto: Getty Images

Este tema fue tratado por Davoo Xeneize en un ‘stream’ junto a Gastón Edul, en donde repasaron los posibles rivales de Argentina y Davoo explotó: “Se fue a la mierda el pelado, eh. Ya es demasiado”, dijo.

Gastón Edul remarcó que qué culpa tiene Argentina de tener un cuadro favorable, situación que provocó las risas de Davoo y se largó a cantar: “Yo soy argentino, soy soldado de Infantino. Ohh, yo soy argentino”.

¿Es Argentina beneficiada por Gianni Infantino y la FIFA? Una cosa pueden ser los dudosos penales que se le cobran al equipo de Lionel Messi, pero los trasandinos no tienen la culpa de que Uruguay no haya podido pasar un grupo con Cabo Verde y Arabia Saudita.

Publicidad

En síntesis

Argentina clasificó primera del grupo tras vencer a Argelia, Austria y Jordania en el Mundial 2026.

El futbolista Lionel Messi lideró al equipo y busca ganar su segunda Copa del Mundo.

Publicidad