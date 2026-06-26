Marcelo Bielsa se juega el todo por el todo para que Uruguay siga vivo en el Mundial.

Llegó el momento de la verdad en el Grupo H del Mundial y las calculadoras se quedan a un lado para darle paso a los noventa minutos más intensos del certamen planetario.

Este viernes se define la zona con un impresionante duelo entre Uruguay y España que presenta realidades distintas, pero la misma ambición: obtener la victoria.

Para este compromiso liguero que promete grandes emociones de principio a fin, ambos estrategas confirmaron sus pizarras oficiales con la gran certeza de que la joya del Barcelona, Lamine Yamal, será el máximo estandarte desde el pitazo inicial.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Lamine Yamal será titular ante Uruguay para que España se quede con el Grupo.

¿Juega Lamine Yamal? La respuesta que festeja Europa

Para el bando de la UEFA no hay mayores misterios ni espacio para la especulación liguera. Con el objetivo de asegurar el primer lugar del sector y evitar sorpresas en el cuadro de los 32 mejores, Luis De La Fuente pondrá como titular a Lamine Yamal, quien asoma como la gran figura y el máximo peligro para la retaguardia sudamericana.

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De esta manera, el once inicial de la Furia Roja deparará el ingreso de sus principales figuras, incluyendo un mediocampo de lujo liderado por Rodri Hernández y Pedri González.

El XI oficial de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri González, Mikel Merino; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

La pizarra del Loco Bielsa para buscar el milagro celeste

Consciente de que la derrota es el escenario que nadie quiere contemplar pero que asoma como un riesgo latente ante semejante rival, Marcelo Bielsa pondrá a disposición lo mejor que tiene en el plantel de la Celeste. La escuadra charrúa salta al césped con la misión liguera de rescatar, por lo menos, una paridad que le permita encender la ilusión de avanzar a los 16avos de final mediante la ventana de emergencia de los mejores terceros.

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Para frenar los circuitos europeos, el director técnico rosarino plantará un mediocampo combativo y de buen pie con Ugarte, Valverde y Bentancur, dejando la responsabilidad del gol en los botines del ariete de la Premier League, Darwin Núñez.