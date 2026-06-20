Así están las tablas del Mundial 2026 tras el cierre de la fecha 2 en los Grupos C y D

Se terminó la segunda fecha para los primeros cuatro grupos. Así están las cosas en la Copa del Mundo.

Ganó Estados Unidos y clasificó a 16° de final. Ganó Marruecos y quedó a tiro. Ganó Brasil y también quedó a tiro, dejando a Haití como el primer eliminado formal del certamen. A pesar de que apenas se disputó la segunda fecha en cuatro grupos, el Mundial 2026 empieza a tener conclusiones certeras en algunas zonas.

Luego de que el jueves se lleve las definiciones de los Grupos A y B, este viernes, ya en horas de la madrugada del sábado, se terminaron de desarrollar los segundos partidos de los Grupos C y D.

En Seattle, el equipo de Mauricio Pochettino venció con autoridad a Australia y suma 6 puntos de 6 posibles. Más tarde, Marruecos se quedó con el triunfo ante Escocia por el tempranero gol de Saibari en Boston. En horario nocturno, Brasil aplastó por 3 a 0 a Haití en Philadelphia y lo dejó oficialmente sin chances de clasificar a los mata-mata.

En el cierre de la jornada, ya entrada la madrugada en Argentina, Paraguay venció por 1 a 0 Turquía en un partidazo disputado en San Francisco y respira luego del tropezón del debut ante Estados Unidos. Los bicontinentales terminaron el encuentro sabiendo que no podrán clasificar a los 16° de final. Decepcionante su participación en el certamen.

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A continuación, las tablas de los 12 grupos del Mundial tras la culminación de la fecha 2 para los Grupos C y D, que se sumaron al A y al B.

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Las tablas de posiciones del Mundial 2026

El fixture completo de la fase de grupos del Mundial