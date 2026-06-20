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Mundial 2026

Así están las tablas del Mundial 2026 tras el cierre de la fecha 2 en los Grupos C y D

Se terminó la segunda fecha para los primeros cuatro grupos. Así están las cosas en la Copa del Mundo.

Las tablas de posiciones del Mundial 2026 tras Paraguay - Turquía
© GettyLas tablas de posiciones del Mundial 2026 tras Paraguay - Turquía

Ganó Estados Unidos y clasificó a 16° de final. Ganó Marruecos y quedó a tiro. Ganó Brasil y también quedó a tiro, dejando a Haití como el primer eliminado formal del certamen. A pesar de que apenas se disputó la segunda fecha en cuatro grupos, el Mundial 2026 empieza a tener conclusiones certeras en algunas zonas.

Luego de que el jueves se lleve las definiciones de los Grupos A y B, este viernes, ya en horas de la madrugada del sábado, se terminaron de desarrollar los segundos partidos de los Grupos C y D.

En Seattle, el equipo de Mauricio Pochettino venció con autoridad a Australia y suma 6 puntos de 6 posibles. Más tarde, Marruecos se quedó con el triunfo ante Escocia por el tempranero gol de Saibari en Boston. En horario nocturno, Brasil aplastó por 3 a 0 a Haití en Philadelphia y lo dejó oficialmente sin chances de clasificar a los mata-mata.

En el cierre de la jornada, ya entrada la madrugada en Argentina, Paraguay venció por 1 a 0 Turquía en un partidazo disputado en San Francisco y respira luego del tropezón del debut ante Estados Unidos. Los bicontinentales terminaron el encuentro sabiendo que no podrán clasificar a los 16° de final. Decepcionante su participación en el certamen.

La expulsión a Almirón, el momento del día en el Mundial

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A continuación, las tablas de los 12 grupos del Mundial tras la culminación de la fecha 2 para los Grupos C y D, que se sumaron al A y al B.

Las tablas de posiciones del Mundial 2026

Ver también

Tras la derrota ante Brasil, Haití se convirtió en el primer eliminado del Mundial 2026

El fixture completo de la fase de grupos del Mundial

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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