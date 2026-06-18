En el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, el astro luso firmó uno de los peores registros de toda su carrera y quedó bajo la sombra de Messi, Mbappé y Haaland.

Cristiano Ronaldo tuvo un debut decepcionante con Portugal en el Mundial 2026. El conjunto luso no logró imponer su jerarquía futbolística y terminó cediendo un sorpresivo empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en Houston, Texas, en un compromiso válido por la primera fecha del Grupo K.

Como era de esperarse ante este inesperado resultado, uno de los principales señalados por la crítica tras la igualdad fue precisamente “CR7”, quien estuvo lejos de su nivel habitual.

La máxima figura del seleccionado europeo saltó a la cancha como titular y disputó la totalidad del partido; sin embargo, no logró destacar ni marcar diferencias en el frente de ataque. De hecho, las estadísticas de su rendimiento resultan completamente contundentes y reflejan su nula participación en el circuito ofensivo:

0 goles anotados.

goles anotados. 0 asistencias brindadas.

asistencias brindadas. 0 regates completados con éxito.

regates completados con éxito. 0 remates con dirección al arco.

remates con dirección al arco. 0 centros exitosos al área rival.

centros exitosos al área rival. 0 faltas recibidas y 0 contribuciones defensivas.

El nefasto registro de Cristiano Ronaldo en su debut mundialero ante el Congo

La demoledora comparación con las grandes figuras del Mundial

Este panorama se transforma en un dato demoledor para Cristiano Ronaldo, de quien el mundo entero esperaba muchísimo más en esta cita planetaria. La opaca presentación del atacante luso se acentúa de peor manera al realizar la comparación inmediata con el arranque de sus principales competidores históricos y generacionales: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland se mostraron decisivos y se matricularon con goles en el debut de sus respectivas selecciones en esta Copa del Mundo.

Publicidad

Los fanáticos del fútbol en Chile analizan cada estadística antes de realizar sus apuestas mundial en las plataformas más confiables del país.

El insólito registro técnico provisto por OPTA

Pero eso no es todo lo que preocupa en el entorno de Portugal. El delantero perteneciente a las filas del Al-Nassr tocó solo 25 veces la pelota a lo largo del juego, transformándose en la segunda cifra más baja de toda su carrera profesional siendo titular en una Copa del Mundo. Para dimensionar el aislamiento que sufrió el atacante, su registro quedó incluso por debajo del guardameta portugués Diogo Costa, quien sumó un total de 37 toques con el balón de acuerdo a los datos oficiales de OPTA.

La oportunidad de redimirse en la segunda jornada

Con estas alarmantes cifras sobre la mesa, Cristiano Ronaldo y sus compañeros buscarán la redención inmediata para enmendar el rumbo en el plano internacional. El equipo que dirige técnicamente el estratega español Roberto Martínez ya se enfoca en su próximo desafío, donde enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio, a las 13:00 horas de Chile, en un choque correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo K.