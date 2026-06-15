El impensado tropiezo de una de las potencias continentales en el arranque de la cita planetaria caló hondo en el orgullo ibérico y desató una ola de críticas descarnadas a nivel internacional.

Tras confirmarse que la Selección de España fue incapaz de romper el fervoroso cerco defensivo de Cabo Verde en Atlanta y acabó con una igualdad sin goles en su estreno en el Mundial 2026, los principales medios de comunicación de la nación europea no dieron crédito al fiasco.

Reaccionando con total incredulidad ante un resultado vergonzoso, la prensa local no tardó en revivir los peores fantasmas de su historia futbolística, trayendo a la memoria de forma inmediata aquella fatídica tarde en que la Selección Chilena los eliminó prematuramente en Brasil 2014.

Las portadas de los diarios de la capital española reflejaron de inmediato el duro impacto de la farra en el Mercedes-Benz Stadium. El prestigioso diario madrileño Marca no se guardó nada y abrió los fuegos catalogando el partido como un “Bajonazo Mundial“, complementando en sus páginas que el combinado lacio, “sin fútbol ni recursos, es incapaz de ganar a Cabo Verde, protagonista de un milagro”, sentenciando que este cruce representó “un desastre para empezar“.

Por su parte, su competencia directa en la capital, el diario AS, resumió el amargo debut liguero con un categórico concepto: “Petardazo”. En su análisis, el medio deportivo apuntó con severidad que “España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde” y recalcó con evidente preocupación que “ni siquiera la entrada de Lamine Yamal arregló la mala imagen en Atlanta”, dejando en claro que las variantes ensayadas por el cuerpo técnico resultaron estériles.

El empate de España ante Cabo Verde desató una ola de críticas.

Barcelona apunta a la nula claridad y la radio aporta desilusión

Desde Cataluña, los periódicos también sacaron la artillería pesada para desmenuzar las falencias de la escuadra de Luis de la Fuente. El diario Mundo Deportivo tituló en su portada con un frío “Decepcionante estreno”, detallando en su crónica que el elenco ibérico “fue incapaz de pasar del empate a cero ante un rival que ha sabido defenderse con uñas y dientes en su primer partido en la historia de los Mundiales”. En sintonía, Sport publicó un seco “España choca con Cabo Verde” para criticar que la Furia Roja “no tuvo claridad de ideas frente al conjunto africano”.

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Para rematar una jornada de lamentos cruzados en el Viejo Continente, las ondas radiales se acoplaron al masivo luto deportivo. La reconocida emisora Cadena COPE reflejó la desazón de los aficionados al publicar en su portal web que “España desilusiona en el debut del Mundial“, argumentando de forma lapidaria que “el equipo de Luis de la Fuente no fue capaz de marcar un gol a Cabo Verde y suma un empate en el primer partido del torneo”, encendiendo las alarmas de cara a lo que viene.