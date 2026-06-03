Video: Al DT de España le preguntan por los candidatos a ganar el Mundial 2026 y menciona a estas 10 selecciones￼

En plena conferencia de prensa, Luis de la Fuente sorprendió a todos al elaborar una extensa lista de países con opciones de levantar el trofeo.

Cada vez queda menos para el Mundial 2026 y las distintas selecciones comienzan a perfilarse como candidatas para quedarse con el trofeo más importante del fútbol mundial.

La próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones y promete ser una de las más competitivas de la historia debido al alto nivel de varias potencias que atraviesan un gran presente.

En ese contexto, uno de los entrenadores que fue consultado sobre los principales aspirantes al título fue Luis de la Fuente, el director técnico de España, y su respuesta no dejó indiferente a nadie.

Entre sus filas, España cuenta con Lamine Yamal, futbolista llamado a convertirse en una de las grandes figuras del Mundial 2026 | FOTO: Getty Images

Luis de la Fuente incluye a sorpresas entre los candidatos al título

Durante una conferencia de prensa, el estratega campeón de la Eurocopa 2024 aseguró este certamen mundial será uno de las más difíciles de pronosticar.

“Es un Mundial histórico porque es el Mundial en el que más selecciones capaces de ganar el Mundial hay”, comenzó señalando.

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Posteriormente, el entrenador elaboró una extensa lista de candidatos: “¿Cuáles? Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Marruecos, Senegal y España. ¿Alguna más? Hay alguna más que se me acaba de olvidar seguramente, pero ya he dejado un abanico que si alguno cree que no puede ganarlo pues es seguramente que no conoce el potencial futbolístico de estas selecciones”.

Pese a la fuerte competencia que anticipa, De la Fuente también dejó en claro que confía plenamente en las opciones de “La Roja” para llegar lejos en la cita planetaria.

“Creo que es un Mundial muy difícil en el que sí nos sentimos capaces de pelearlo. Claro que sí, pero ya veis qué compañeros de viaje tenemos”, concluyó.

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Revisa aquí el video de las declaraciones de Luis de la Fuente: