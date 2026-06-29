La selección ecuatoriana recibió una gran noticia en la previa del crucial encuentro ante los aztecas.

En la previa de México y Ecuador se había instalado una gran polémica en torno a las entradas, ya que se especulaba en las plataformas digitales que ‘La Tri’ casi no iba a contar con el respaldo de sus hinchas en las gradas ante el monstruo de la Concacaf. Sin embargo, la normativa de la máxima entidad del fútbol destrabó el problema de emergencia.

Por estricto reglamento de la FIFA, a la Selección de Ecuador le corresponden más de 6 mil entradas para sus aficionados en este emparejamiento ante los anfitriones, situación que finalmente se ha concretado de forma oficial.

Diferentes reportes de la prensa internacional confirman que el organismo ya le entregó formalmente las entradas a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entidad que se encuentra distribuyendo y vendiendo los tickets en estas horas para garantizar una marea amarilla en el recinto liguero.

Cabe recordar que el elenco dirigido por Sebastián Beccacece viene jugando prácticamente como “local” en la fase de grupos, superando en número a sus rivales en las gradas e, incluso, copando el MetLife Stadium de Nueva Jersey en la épica victoria liguera internacional sobre Alemania.

Ecuador sí tendrá hinchas ante México en el infartante cruce de 16° del Mundial

Rivalidad al rojo vivo y coordenadas del partido

El compromiso se palpita con dientes apretados, considerando que la rivalidad futbolística entre ambas naciones ha crecido de forma exponencial en las últimas temporadas.

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El antecedente oficial más fresco data de la Copa América 2024, certamen liguero donde con un dramático empate ‘La Tri’ eliminó a ‘El Tri’ en la fase de grupos, una espina que los norteamericanos buscan sacarse a como dé lugar.