Lamine Yamal sorprende con este feroz ninguneo a selección en el Mundial: “No es mejor que nosotros”

El crack español Lamine Yamal y sus polémicos dichos sobre uno de los grandes candidatos.

El Mundial 2026 sigue en su pleno desarrollo y ya está en su etapa final, en la que los grandes favoritos ya empiezan a poner el pie en el acelerador para mostrar su mejor nivel futbolístico, el que les permita poder quedarse con la Copa del Mundo.

En las últimas horas, la gran figura de la Selección Española, Lamine Yamal conversó con COPE y dejó incendiarias declaraciones sobre uno de los favoritos en este Mundial, como lo es Francia, de quien señaló que los dirigidos por Didier Deschamps no son mejores que España.

“Francia no es mejor que nosotros, no nos han ganado, no pueden ser mejores que nosotros, no hay nadie mejor que España”, partió señalando Yamal.

Siguiendo en aquello, el jugador del Barcelona sabe que en España no han mostrado una versión muy llamativa, en la que no duda que podrán mejorar, pero siempre midiendo todo para no sufrir sorpresas, en la que puso como ejemplo a Holanda y Paraguay.

Yamal y su ninguneo a Francia | Foto: Getty Images

“Es verdad que podemos mejorar. Somos mucho mejores de lo que estamos mostrando. Pero, ¿qué es mejor, jugar como Holanda y estar en casa o como Paraguay y estar feliz en la habitación?”, remarcó.

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Finalmente, Yamal sabe que tanto él como sus compañeros mostraran una versión mucho mejor a la que se vio en la fase de grupos, la que le permita soñar con levantar la Copa del Mundo.

“Todos sabemos que podemos hacerlo mejor. Hay que confiar porque ahora viene el momento importante. Todo lo que hemos hecho no sirve de nada y si jugamos bien nadie se acordará de lo anterior”, agregó.

Yamal sueña con ser campeón

Finalmente, Yamal mostró toda su confianza en España y confesó que se siente con todo el ánimo en que podrá lograr conseguir el título mundial en lo que es su primer actuación.

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“El Mundial es algo totalmente diferente. Cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año”, cerró.