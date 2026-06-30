¿Mejor que Claudio Palma? Fernando Solabarrieta festeja el rating del Alemania vs. Paraguay en el Mundial 2026: “Soy…”

El relator abordó el impacto de la sintonía obtenida durante la transmisión, en medio de su regreso a las pantallas junto a Chilevisión.

El Mundial 2026 sigue dejando historias dentro y fuera de la cancha, no solo por lo que ocurre en el juego, sino también por el impacto que generan las transmisiones televisivas y sus principales voces.

En Chile, la cobertura del torneo ha reunido a reconocidos comunicadores deportivos, entre ellos Fernando Solabarrieta, quien ha regresado a la primera línea de las transmisiones con Chilevisión, sumando nuevamente presencia en un evento de alto impacto global.

El relator incluso ha sido parte de partidos de alta audiencia, como el Alemania vs Paraguay, que marcó 2,1 millones de promedio y un peak de 2,86 millones en la definición a penales.

Solabarrieta fue la voz del triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026 | FOTO: Robert Cianflone/Getty Images

Fernando Solabarrieta agradece el cariño en el Mundial 2026

En conversación con Redgol, el periodista no escondió su emoción por este momento profesional y el vínculo que ha vuelto a generar con el público.

“Estoy inmensamente feliz, agradecido. Intento serlo en la vida, por eso lo primero es para quienes confiaron en mí, quienes se acordaron de mí, como Chilevisión, Sin Filtro o Picado TV”, señaló el oriundo de Puerto Natales.

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Pero no se quedó ahí. Solabarrieta también profundizó en lo que siente con la respuesta de la gente: “Soy un empedernido buscador de cariño y cuando se traduce eso en sintonía, apoyo, mensajes, me conmuevo”.

Finalmente, el comunicaro agregó una reflexión más íntima sobre su relación con la aprobación del público: “Me emociona, pues es casi el objetivo de mi vida el encontrar cariño, ser querido, ser aprobado. Eso se transforma a veces en un problema cuando no eres consciente. Pero es sano cuando sí eres consciente. Ahora recibo cariño y me hace feliz inmensamente feliz”.

En resumen…

Fernando Solabarrieta vive un emotivo regreso como relator del Mundial 2026 junto a Chilevisión, destacando la alta sintonía de sus transmisiones y el fuerte vínculo que ha vuelto a generar con el público, algo que —según reconoce— lo tiene profundamente agradecido y emocionado.