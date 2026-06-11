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Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido por el Mundial 2026

El Mundial 2026 levanta el telón con el duelo entre México y Sudáfrica. Revisa dónde ver en vivo el partido inaugural de la Copa del Mundo.

La cita planetaria la podrás seguir a través de distintas plataformas.
© Getty ImagesLa cita planetaria la podrás seguir a través de distintas plataformas.

Llegó el gran día. Este jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, con el duelo entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

El encuentro marcará el inicio oficial de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tendrá a mexicanos y sudafricanos buscando comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo A.

Por lo mismo, millones de fanáticos alrededor del planeta estarán atentos al estreno del certamen y a la forma en que podrán seguir cada detalle del compromiso inaugural.

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A qué hora juegan México vs. Sudáfrica

  • Chile: 15:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Estados Unidos: EST 15:00 horas / OESTE 12:00 horas

¿Quién transmite a México vs. Sudáfrica?

  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
  • Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Disney+
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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