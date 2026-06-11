México vs. Sudáfrica: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido por el Mundial 2026

El Mundial 2026 levanta el telón con el duelo entre México y Sudáfrica. Revisa dónde ver en vivo el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Llegó el gran día. Este jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, con el duelo entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

El encuentro marcará el inicio oficial de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tendrá a mexicanos y sudafricanos buscando comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo A.

Por lo mismo, millones de fanáticos alrededor del planeta estarán atentos al estreno del certamen y a la forma en que podrán seguir cada detalle del compromiso inaugural.

A qué hora juegan México vs. Sudáfrica

Chile: 15:00 horas

15:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas México : 13:00 horas

: 13:00 horas Colombia : 14:00 horas

: 14:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Perú : 14:00 horas

: 14:00 horas España: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos: EST 15:00 horas / OESTE 12:00 horas

¿Quién transmite a México vs. Sudáfrica?