México vs. Sudáfrica: A qué hora, dónde y cómo ver EN VIVO y GRATIS el partido por el Mundial 2026

Llegó el gran día. Este jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, con el duelo entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.
El encuentro marcará el inicio oficial de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tendrá a mexicanos y sudafricanos buscando comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo A.
Por lo mismo, millones de fanáticos alrededor del planeta estarán atentos al estreno del certamen y a la forma en que podrán seguir cada detalle del compromiso inaugural.
Mundial 2026: Mientras México está tasado en 191 millones de euros, este es el valor de Sudáfrica
A qué hora juegan México vs. Sudáfrica
- Chile: 15:00 horas
- Argentina: 16:00 horas
- México: 13:00 horas
- Colombia: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Perú: 14:00 horas
- España: 21:00 horas
- Estados Unidos: EST 15:00 horas / OESTE 12:00 horas
¿Quién transmite a México vs. Sudáfrica?
- Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
- Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
- Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Disney+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock