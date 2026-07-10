Mundial 2026: la Inteligencia Artificial predice este resultado para España vs. Bélgica en cuartos de final

La IA analizó distintos factores del esperado duelo de cuartos de final y entregó su pronóstico para definir al próximo semifinalista.

La Selección de España y la Selección de Bélgica se preparan para protagonizar uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, en un enfrentamiento que llevará a cabo en SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

La Roja llega a esta instancia tras dejar en el camino a la Selección de Austria y la Selección de Portugal, mientras que los Diablo Rojos buscarán seguir sorprendiendo luego de vencer a Senegal y al anfitrión Estados Unidos.

A pocas horas de un partido que tiene expectantes a los fanáticos del fútbol, una de las grandes preguntas es: ¿quién avanzará a las semifinales?

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La IA se la juega en el España vs. Bélgica

En Bolavip Chile consultamos a la Inteligencia Artificial, que se animó a entregar su pronóstico y reveló cuál sería el resultado del esperado duelo entre dos potencias europeas.

“Bélgica viene con un desgaste físico importante tras una dura batalla física contra Senegal y Estados Unidos en las rondas previas, un factor que ante el asfixiante ritmo de posesión de La Roja terminará pasando factura. Me la juego con un 2-0 para España en 90 minutos”, remarcó ChatGPT.

Publicidad

España quiere volver a una semifinal de un Mundial | FOTO: Lars Baron/Getty Images

El pronóstico también resalta la diferencia en los estilos de juego: mientras España buscaría controlar el partido desde la posesión y el movimiento colectivo, Bélgica dependería en gran medida de su capacidad individual y de aprovechar los espacios que pueda dejar la defensa rival.

Como ocurre con cualquier predicción, el fútbol siempre tiene espacio para las sorpresas. Y en un Mundial, basta una jugada para que cualquier pronóstico quede completamente en el olvido.

Publicidad

En resumen…