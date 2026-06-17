El atacante del Chelsea es una de las ausencias más importantes en la Selección de Inglaterra que debuta este miércoles en el Mundial 2026.

Este miércoles debuta una de las últimas candidatas para ganar el Mundial 2026, que es la Selección de Inglaterra, que enfrenta nada más que otra protagonista, como lo es Croacia.

El partido se juega esta tarde en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, donde ‘Los Tres Leones’ esperan arrancar con el pie derecho en la Copa del Mundo.

Pero a muchos les ha llamado la atención una importante ausencia en la selección inglesa, que es el atacante Cole Palmer del Chelsea.

El jugador de 24 años quedó fuera de la convocatoria del entrenador Thomas Tuchel, por lo que no forma parte del plantel de Inglaterra en este Mundial 2026.

Esta es la razón por la que no está presente esta jornada en Dallas y tampoco lo estará en el resto de la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica.

Cole Palmer jugó los amistosos de marzo con Inglaterra. (Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

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El motivo de su marginación de Inglaterra

La mala campaña de los Blues en la Premier League le terminó pasando la cuenta a la figura principal de los londinenses, pese a que ganaron el Mundial de Clubes en 2025.

Si bien venía siendo parte del proceso del combinado inglés desde la Eurocopa 2024 hasta los amistosos de marzo, finalmente su marginación fue por decisión técnica.

Y no es el único, pues Tuchel tampoco llevó a Phil Foden, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Inglaterra vs. Croacia?

El debut de Inglaterra y Croacia por el Grupo L del Mundial 2026 es este miércoles 17 de junio a las 16:00 horas en Dallas. El partido se puede ver a través de Chilevisión, DSports, DGO, Disney+ y Paramount+.

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En síntesis