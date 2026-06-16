El equipo africano debuta en el Mundial 2026 nada más que ante el campeón defensor, aunque llama la atención la ausencia de su principal figura.

Este martes debuta la Selección de Argentina en el Mundial 2026, donde la vigente campeona del mundo enfrenta a Argelia por el inicio del Grupo J en Kansas City.

En la Albiceleste hay varias ausencias importantes en el equipo titular, ya que el entrenador Lionel Scaloni dejó en el banco de suplentes a Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi.

Pero en el combinado del norte de África también hay un nombre que no aparece en la formación del técnico Vladimir Petković, tratándose de la principal figura de los ‘Zorros del Desierto’.

Se trata del volante Riyad Mahrez. El ex Manchester City quedó fuera del once inicial argelino por decisión técnica, pues habría perdido el puesto en los amistosos previos.

El DT bosnio se inclinó por el tridente conformado por Anis Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi, buscando darle más velocidad al ataque.

Formación de Argelia vs. Argentina. (Imagen: @LesVerts)

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Riyad Mahrez es suplente en Argelia

De todos modos Mahrez está en el banco de suplentes y es alternativa para el segundo tiempo.

Cabe recordar que el atacante de 35 años venría de ser campeón de la Liga de Campeones de Asia con el Al-Ahli de Arabia Saudita.

En síntesis