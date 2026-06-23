El entrenador Carlo Ancelotti probó algunas variantes considerando la baja de Raphinha para el último partido de la fase de grupos.

La Selección de Brasil tiene su último partido por el Grupo C del Mundial 2026, donde buscará quedarse con el primer lugar de su zona y abrochar la clasificación con Neymar en cancha.

Así es, porque el astro del Santos ya está 100% disponible para el entrenador Carlo Ancelotti, luego de una cuidadosa recuperación de la lesión muscular que sufrió en la previa de la Copa del Mundo.

El atacante de 34 años presentó un desgarro en el gemelo derecho y el técnico italiano decidió mantenerlo en la convocatoria, proyectando su debut para el tercer partido de la fase de grupos.

Y así será, porque ‘Ney’ viajó con la delegación del Scratch a Miami donde mañana enfrentará a Escocia. Si bien lleva tres días seguidos entrenando a la par de sus compañeros, ingresaría en el segundo tiempo según reportan los medios brasileños.

Neymar lleva tres días entrenando con normalidad en Brasil. (Foto: CBF)

La única baja de Brasil

Mientras que para este compromiso la Canarinha solo tiene una baja, que es Raphinha que se lesionó en la goleada por 3-0 sobre Haití. La figura del Barcelona tiene un desagarro en la zona posterior del muslo derecho y se quedó en Nueva York.

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En Brasil han decidido no desconvocarlo y esperar por su evolución para ver si llega a las siguientes fases de la Copa del Mundo. Por el momento el tiempo de recuperación es de 15 días y podría estar disponible para octavos o cuartos de final.

Mientras tanto, Ancelotti ha probado en su lugar a Luiz Henrique y Rayan, que son los principales candidatos a sustituirlo ante los escoceses.

El resto del equipo sería el mismo que viene de conseguir el primer triunfo en este Mundial, incluso repetiría a los jugadores que están amonestados: Casemiro y Douglas Santos.

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La probable formación de Brasil:

Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Rayan), Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Brasil vs. Escocia?

Brasil y Escocia se verán las caras este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco de la tercera fecha del Grupo C en el Mundial 2026.

En síntesis

Neymar debutará en el segundo tiempo contra Escocia tras recuperarse de un desgarro .

debutará en el segundo tiempo contra Escocia tras recuperarse de un . El seleccionador Carlo Ancelotti incluyó en el once probable a Luiz Henrique o Rayan.

incluyó en el once probable a o Rayan. Brasil enfrenta a Escocia este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium.