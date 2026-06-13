En la instancia, el legendario e histórico delantero Cristiano Ronaldo tomó la palabra y desató la polémica en nuestro país al confesar, sin tapujos, que el reciente triunfo por 2-1 ante la Roja de Nicolás Córdova fue jugando "a media máquina".

Fiel a su estilo competitivo y ambicioso, Cristiano Ronaldo repasó lo que fue el exigente período de preparación del cuadro luso, donde consiguieron imponerse por sendos 2-1 tanto al combinado chileno como a Nigeria.

El astro del fútbol mundial bajó el perfil a las críticas por el ajustado rendimiento y avisó que lo mostrado en la cancha estuvo lejos del techo futbolístico del equipo. “Ha sido una preparación bastante buena, exigente. Hemos trabajado duro y lo normal no era, en estos dos partidos, estar al máximo nivel. Jugamos bien y ganamos bien”, lanzó el atacante, dejando en claro que jugaron a media máquina.

De cara al estreno oficial programado para el próximo 17 de junio, el bicho advirtió que la verdadera jerarquía de un plantel se demuestra en los momentos de máxima presión.

“Lo más importante es cuando empiece, el día 17, luego en el segundo y tercer partido, cuando haya mucho cansancio físico y mental, ahí es cuando veremos a los verdaderos campeones”, apuntó con total lucidez.

La llegada de Cristiano Ronaldo a Estados Unidos

La ilusión con la nueva generación y el respaldo de Roberto Martínez

A pesar de la mesura que intentó mantener respecto a las opciones reales de levantar el ansiado trofeo, Cristiano se mostró sumamente positivo con el recambio luso. “Físicamente, estoy bien. ¿No han visto los partidos? Creo que es una generación muy buena, una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses. Soy muy positivo y creo que vamos a hacer un buen papel, pero lo más importante es hacer buenos partidos y pasar primeros de grupo”, sentenció el goleador.

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Por su parte, el director técnico de Portugal, Roberto Martínez, se alineó con su capitán y valoró el hambre de gloria que se respira en el búnker europeo. “Es importante porque ahora tenemos tres partidos y lo que logremos en estos tres encuentros marcará los próximos pasos, ese es el objetivo colectivo. Siento que los jugadores están preparados individualmente y, partido a partido, tenemos que hacer lo que el equipo necesita para ganar”, concluyó el estratega de cara a la cita en Norteamérica.