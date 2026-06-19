¿Por qué no juega Neymar en el partido entre Brasil y Haití en el Mundial 2026?

Se conoce la razón por la que Neymar no dirá presente en el duelo entre Brasil y Haití.

La Selección de Brasil ya está a minutos de lo que será su segundo partido dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Carlo Ancelotti se enfrentará ante Haití por la segunda fecha del Grupo C.

Para este encuentro, ‘La Canarinha’ nuevamente no podrá contar con la presencia de una de sus máximas figuras y que es Neymar, el jugador del Santos sigue con sus problemas físicos, que le impiden ser opción.

Así lo confirmó el estatega de Brasil, Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa previa a este partido ante Haití, en la que si bien indicó que el jugador se ha sumado a los trabajos en campo, aún no está al 100% y no lo quieren arriesgar.

En Brasil existe preocupación total por la situación de Neymar, quien tampoco tiene asegurada su recuperación para el tercer y último duelo del ‘Scratch’ ante Escocia.

Brasil no puede contar aún con Neymar | Foto: Getty Images

Los próximos días sin duda que pueden ser claves para saber que sucederá con Neymar en Brasil, en la que el jugador hará todo lo posible para poder ser una opción en el último duelo del grupo y llegar de la mejor forma a la fase final, si su país avanza a la próxima ronda.

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El duelo entre Brasil y Haití se disputará este viernes 19 de junio a partir de las 20:30 horas de Chile en el Lincoln Financial Field.

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