Por qué no juegan Rúben Dias, Rafael Leão y João Félix en Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026

El técnico Roberto Martínez optó por variantes en el once de Portugal, con ausencias de peso que llamaron la atención en el debut mundialista.

El debut de Portugal ante la República Democrática del Congo en el Mundial 2026 se presenta como uno de los encuentros más atractivos de este miércoles 17 de junio.

Los lusos llegan como claros favoritos en la previa, con una generación consolidada y nombres de peso en todas sus líneas, mientras que los Leopardos buscarán dar el gran golpe en el Grupo K.

En ese escenario, el partido también está marcado por la expectativa respecto a las decisiones tácticas del técnico Roberto Martínez, quien definió una formación con algunas novedades importantes en su once inicial.

Los tres futbolistas que no serán de la partida en Portugal vs. RD Congo

Una de las principales sorpresas de los portugueses es la ausencia en el once inicial de Rúben Dias, Rafael Leão y João Félix, tres jugadores habitualmente importantes en la selección.

En el caso del defensor del Manchester City, su ausencia responde a que el propio Martínez confirmó en conferencia de prensa que no se recuperó al 100 por ciento de las molestias físicas que arrastraba.

Renato Veiga tomará el puesto de Rúben Dias ante el Congo | FOTO: Carlos Rodrigues/Getty Images

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Por su parte, el jugador del AC Milan y el del Al-Nassr quedaron fuera del equipo titular por decisión técnica del entrenador, que priorizó el control del juego con Bruno Fernandes y Bernardo Silva, además de apostar por Pedro Neto como extremo desde el inicio.

TV: ¿Cómo ver a Portugal vs. RD Congo?

DSports será la única señal de TV que transmitirá en Chile el encuentro entre Portugal y República Democrática del Congo.

Streaming: Así se podrá seguir el Portugal vs. RD Congo

DGO y Paramount+ serán los encargados de llevar el compromiso vía streaming.