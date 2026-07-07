Si Argentina le gana a Egipto: cuándo, dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni se juegan el paso a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a la Selección de Egipto.

La fase final del Mundial 2026 comienza a tomar forma y las principales selecciones del planeta luchan por mantenerse con vida en la carrera por el título, por lo que cada partido es una verdadera final y cualquier error puede significar la despedida de la cita planetaria.

En ese escenario, la Selección de Argentina enfrenta a la Selección de Egipto por los octavos de final con la ilusión de seguir defendiendo la corona conseguida en Qatar 2022. El combinado de Lionel Scaloni llega como favorito, aunque sabe que en esta instancia no existen rivales sencillos, tal como quedó demostrado ante Cabo Verde.

Mientras el balón rueda en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, muchos fanáticos ya comienzan a mirar el cuadro del certameny se preguntan cuál será el próximo desafío de la Albiceleste en caso de avanzar a la siguiente ronda.

Lionel Messi y compañía quieren seguir en carrera en el Mundial 2026 | FOTO: Photo by Elsa/Getty Images

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

El próximo rival de Argentina en caso de avanzar

Si Argentina derrota a Egipto, clasificará a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador de la llave entre la Selección de Suiza y la Selección de Colombia.

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El compromiso está programado para el sábado 11 de julio, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, y definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

En resumen…

Si Argentina elimina a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Suiza y Colombia.

El partido está programado para el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.