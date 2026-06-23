Este martes se sigue desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Portugal consiguió su primera victoria goleando por 5-0 a Uzbekistán en Houston.
La gran figura del partido fue Cristiano Ronaldo, que convirtió sus dos primeros goles en esta Copa del Mundo, metiéndose en el top 10 de los máximos anotadores de los mundiales.
Pero además, CR7 pasa a la historia por ser el primer futbolista en anotar en seis mundiales y de forma consecutiva, desde Alemania 2006 hasta ahora.
La victoria de la selección portuguesa se completó con los goles de Nuno Mendes, Rafael Leao y un autogol de Abduvohid Nematov.
Con este resultado, Portugal se sube a la primera posición del Grupo K con cuatro puntos, superando a Colombia que tiene tres unidades. Aunque los cafetaleros tienen pendiente su compromiso de esta noche ante República Democrática del Congo.
Portugal es el líder provisorio del Grupo K en el Mundial 2026. (Foto: Michael Steele/Getty Images)
Los africanos está en tercera posición con el punto que le robaron a los lusos en la primera jornada. Mientras que en el fondo se queda Uzbekistán sin sumar por el momento.
Cabe recordar que a dieciseisavos de final clasifica el primero y segundo de cada grupo y se sumarán los ocho mejores terceros.
Cristiano Ronaldo se mete en el top 10: Así está la tabla de los máximos goleadores de los mundiales
La TABLA del Grupo K en el Mundial 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Portugal
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|2
|Colombia
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|RD Congo
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|4
|Uzbekistán
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
En síntesis
- Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en su primera victoria del Mundial 2026.
- Cristiano Ronaldo es el primer futbolista en anotar en seis mundiales de forma consecutiva.
- Portugal lidera el Grupo K con cuatro puntos, superando a los tres de Colombia.