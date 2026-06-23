Este martes la Selección de Portugal consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026 y dio un gran paso para clasificar a 16avos de final.

Este martes se sigue desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Portugal consiguió su primera victoria goleando por 5-0 a Uzbekistán en Houston.

La gran figura del partido fue Cristiano Ronaldo, que convirtió sus dos primeros goles en esta Copa del Mundo, metiéndose en el top 10 de los máximos anotadores de los mundiales.

Pero además, CR7 pasa a la historia por ser el primer futbolista en anotar en seis mundiales y de forma consecutiva, desde Alemania 2006 hasta ahora.

La victoria de la selección portuguesa se completó con los goles de Nuno Mendes, Rafael Leao y un autogol de Abduvohid Nematov.

Con este resultado, Portugal se sube a la primera posición del Grupo K con cuatro puntos, superando a Colombia que tiene tres unidades. Aunque los cafetaleros tienen pendiente su compromiso de esta noche ante República Democrática del Congo.

Portugal es el líder provisorio del Grupo K en el Mundial 2026. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

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Los africanos está en tercera posición con el punto que le robaron a los lusos en la primera jornada. Mientras que en el fondo se queda Uzbekistán sin sumar por el momento.

Cabe recordar que a dieciseisavos de final clasifica el primero y segundo de cada grupo y se sumarán los ocho mejores terceros.

La TABLA del Grupo K en el Mundial 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Portugal 4 2 1 1 0 6 1 +5 2 Colombia 3 1 1 0 0 3 1 +2 3 RD Congo 1 1 0 1 0 1 1 0 4 Uzbekistán 0 2 0 0 2 1 8 -7

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