En la noche de este viernes se jugará el útimo partido de la jornada entre Turquía y Paraguay por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial 2026.

Este viernes se sigue desarrollando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se disputan cuatro partidos y la jornada la cerrarán Turquía y Paraguay por el Grupo D.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos, pues perdieron en sus estrenos en esta Copa del Mundo.

La selección euroasiática se inclinó por 2-0 ante Australia en Vancouver y los guaraníes fueron goleados por 4-1 por uno de los anfitriones: Estados Unidos.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro necesitan un triunfo para dar vuelta la página y renacer las esperanzas de clasificar a dieciseisavos de final, considerando que esta noche podrían alcanzar el segundo lugar del grupo.

Por su parte, los norteamericanos aseguraron anticipadamente su pasaje para la siguiente ronda, luego de vencer por 2-0 esta tarde a los australianos en Seattle.

Cabe recordar que la Albirroja es una de las seis selecciones sudamericanas que están en este Mundial 2026, junto a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.

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¿A qué hora es el partido de Turquía vs. Paraguay?

El partido entre Turquía y Paraguay se disputa este viernes 19 de junio desde las 23:00 horas de Chile en el Levi’s Stadium de Santa Clara, San Francisco, Estados Unidos.

¿Quién transmite en Chile este partido del Mundial 2026?

Este partido no irá por televisión abierta en nuestro país, pero se podrá ver en vivo y en directo a través de DSports (canal 610 y 1610), además de las plataformas de pago DGO y Paramount+.

Turquía y Paraguay se ven las caras en el Levi’s Stadium. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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En síntesis