Este viernes se sigue disputando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y uno de los partidos más interesantes de la jornada es entre Escocia y Marruecos por el Grupo C.
Los marroquíes empataron 1-1 con Brasil en el estreno, haciendo ver muy mal por momentos a la Verdeamarelha. Además que llegan con el cartel de ser una de las sorpresas de esta Copa del Mundo, luego haber llegado a semifinales en el Mundial de Qatar 2022.
Al frente están los escoceses que están momentáneamente en el liderato del grupo luego de vencer por 1-0 a Haití, pese a que no merecieron la victoria en Boston.
En la selección africana serán titulares sus principales figuras, como el arquero Yassine Bono, el lateral Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain y el puntero Brahim Díaz del Real Madrid.
Mientras que el conjunto británico es liderado por el capitán Andrew Robertson del Tottenham Hotspur, el volante Scott McTominay del Napoli y el atacante John McGinn del Aston Villa.
¿A qué hora es el partido de Escocia vs. Marruecos?
El partido entre Escocia y Marruecos se juega este viernes 19 de junio desde las 18:00 horas de Chile en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.
¿Quién transmite este partido del Mundial 2026?
Este partido irá por televisión abierta en Chile a través de la señal de aire de Chilevisión y también en su señal online. Además, se podrá ver por DSports (610/1610) y las plataformas de pago DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Escocia y Marruecos se enfrentan en el Gillette Stadium de Boston. (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images)
En síntesis
- Mundial 2026: El partido entre Escocia y Marruecos se disputa este viernes 19 de junio.
- 18:00 horas: Horario de Chile para el encuentro en el Gillette Stadium de Boston.
- Chilevisión: Transmite el duelo en televisión abierta, señal online y por plataformas como DSports.