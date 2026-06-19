En la tarde de este viernes se disputa uno de los partidos más atractivos del Grupo C del Mundial 2026, donde también está Brasil.

Este viernes se sigue disputando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y uno de los partidos más interesantes de la jornada es entre Escocia y Marruecos por el Grupo C.

Los marroquíes empataron 1-1 con Brasil en el estreno, haciendo ver muy mal por momentos a la Verdeamarelha. Además que llegan con el cartel de ser una de las sorpresas de esta Copa del Mundo, luego haber llegado a semifinales en el Mundial de Qatar 2022.

Al frente están los escoceses que están momentáneamente en el liderato del grupo luego de vencer por 1-0 a Haití, pese a que no merecieron la victoria en Boston.

En la selección africana serán titulares sus principales figuras, como el arquero Yassine Bono, el lateral Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain y el puntero Brahim Díaz del Real Madrid.

Mientras que el conjunto británico es liderado por el capitán Andrew Robertson del Tottenham Hotspur, el volante Scott McTominay del Napoli y el atacante John McGinn del Aston Villa.

¿A qué hora es el partido de Escocia vs. Marruecos?

El partido entre Escocia y Marruecos se juega este viernes 19 de junio desde las 18:00 horas de Chile en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos.

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¿Quién transmite este partido del Mundial 2026?

Este partido irá por televisión abierta en Chile a través de la señal de aire de Chilevisión y también en su señal online. Además, se podrá ver por DSports (610/1610) y las plataformas de pago DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Escocia y Marruecos se enfrentan en el Gillette Stadium de Boston. (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images)

En síntesis

Mundial 2026: El partido entre Escocia y Marruecos se disputa este viernes 19 de junio.

El partido entre se disputa este viernes 19 de junio. 18:00 horas: Horario de Chile para el encuentro en el Gillette Stadium de Boston .

Horario de Chile para el encuentro en el . Chilevisión: Transmite el duelo en televisión abierta, señal online y por plataformas como DSports.