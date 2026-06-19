Formaciones confirmadas para Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

Las alineaciones confirmadas para el partido por el Mundial 2026 de Escocia vs. Marruecos. Los detalles de este cotejo aquí.

La Selección de Escocia y la Selección de Marruecos se verán las caras por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo donde ambos equipos buscan un triunfo clave para acercarse a los dieciseisavos de final.

Escocia llega con la confianza a pleno tras vencer por la cuenta mínima a Haití, en un partido donde supo manejar los tiempos y aprovechar su solidez defensiva para quedarse con tres puntos importantes.

Marruecos, en tanto, viene de igualar 1 a1 ante Brasil en su debut, en un resultado que reafirmó su buen momento competitivo.

Las alineaciones de Escocia y Marruecos

XI de Escocia: Gunn, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, Ferguson, McTominay, Patterson, Christie, McGinn, Adams.

Escocia y Marruecan juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

XI de Marruecos: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Díaz, Saibari.

Publicidad

Los jugadores claves en el Escocia vs. Marruecos

En Escocia, las principales esperanzas pasan por John McGinn, referente en el mediocampo y clave en la llegada desde segunda línea, además de Scott McTominay, quien aporta físico, llegada al área y equilibrio en la zona central.

Por el lado de Marruecos, el liderazgo recae en Achraf Hakimi, uno de los laterales más determinantes del mundo por su despliegue y capacidad ofensiva.

Cambios tácticos para el desarrollo del partido

Se espera un partido muy parejo, donde Escocia buscará imponerse desde el orden y la intensidad física, mientras que Marruecos intentará marcar diferencias a través de la técnica, la velocidad y el talento individual de sus principales figuras.

Publicidad

Datos claves…