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Mundial 2026

Formaciones confirmadas para Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026: jugadores claves y cambios tácticos para el partido

Las alineaciones confirmadas para el partido por el Mundial 2026 de Escocia vs. Marruecos. Los detalles de este cotejo aquí.

Formaciones confirmadas para Escocia vs. Marruecos: jugadores claves y cambios tácticos
© Getty ImagesFormaciones confirmadas para Escocia vs. Marruecos: jugadores claves y cambios tácticos

La Selección de Escocia y la Selección de Marruecos se verán las caras por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un duelo donde ambos equipos buscan un triunfo clave para acercarse a los dieciseisavos de final.

Escocia llega con la confianza a pleno tras vencer por la cuenta mínima a Haití, en un partido donde supo manejar los tiempos y aprovechar su solidez defensiva para quedarse con tres puntos importantes.

Marruecos, en tanto, viene de igualar 1 a1 ante Brasil en su debut, en un resultado que reafirmó su buen momento competitivo.

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Las alineaciones de Escocia y Marruecos

XI de Escocia: Gunn, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, Ferguson, McTominay, Patterson, Christie, McGinn, Adams.

Escocia y Marruecan juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

Escocia y Marruecan juegan hoy por el Mundial 2026 | Foto: X (Ex Twitter)

XI de Marruecos: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, Bouaddi, El Aynaoui, El Khannouss, Ounahi, Díaz, Saibari.

Los jugadores claves en el Escocia vs. Marruecos

En Escocia, las principales esperanzas pasan por John McGinn, referente en el mediocampo y clave en la llegada desde segunda línea, además de Scott McTominay, quien aporta físico, llegada al área y equilibrio en la zona central.

Por el lado de Marruecos, el liderazgo recae en Achraf Hakimi, uno de los laterales más determinantes del mundo por su despliegue y capacidad ofensiva.

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Cambios tácticos para el desarrollo del partido

Se espera un partido muy parejo, donde Escocia buscará imponerse desde el orden y la intensidad física, mientras que Marruecos intentará marcar diferencias a través de la técnica, la velocidad y el talento individual de sus principales figuras.

Datos claves…

  • Marruecos y Escocia juegan hoy viernes 19 de junio en la ciudad de Boston.
  • El partido se disputará en el Gillet Stadium a las 1:00 horas de Perú.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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