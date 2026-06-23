¡Video! En El Chiringuito reaccionan al doblete de Cristiano Ronaldo y encienden el debate con Lionel Messi

El debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los temas más recurrentes en el fútbol mundial, incluso en un escenario donde ambos jugadores ya han consolidado carreras históricas y continúan sumando capítulos a su legado.
Ante Uzbekistán en el segundo partido del Mundial 2026, CR7 volvió a ser protagonista con la selección de Portugal. ¿Qué hizo? El delantero luso anotó sus primeros dos goles en el certamen, en una actuación que rápidamente captó la atención mediática.
El rendimiento del “Bicho” volvió a instalar su nombre en la conversación global, especialmente en espacios televisivos donde cada actuación del portugués suele generar análisis encendidos.
Video: la desatada reacción de Speed tras el gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 que se hace viral
Edu Aguirre se desata en El Chiringuito por CR7
Uno de esos espacios fue “El Chiringuito”, donde los dos goles del futbolista del Al-Nassr volvieron a encender las opiniones del panel.
En la transmisión del programa español, el periodista Edu Aguirre fue uno de los más efusivos al reaccionar al primer gol del delantero portugués: “No se duda chavales, no se duda del mejor de la historia. Marca Cristiano. Se le estaba esperando. La primera y para adentro. Es el mejor del mundo dentro del área chavales, tiene el gol en la sangre”.
🔥 ¡CRISTIANO SE ESTRENA en el #mundialdefútbol y @EduAguirre7 SE VUELVE LOCO en #ChiringuitoLive!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2026
🤩 "Tiene el gol en la sangre". pic.twitter.com/cNjmJs7prx
Más tarde, luego del segundo tanto, Aguirre volvió a reforzar su postura con otra frase contundente: “Es el mejor. Golazo de Cristiano. Dos ocasiones, dos para la jaula. El mejor de la historia manda a callar, manda Cristiano, manda Portugal”.
⚽️🤩 ¡DOBLETE de @Cristiano y @EduAguirre7 SE VUELVE LOCO en #ChiringuitoLive!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2026
🔝 "ES EL MEJOR DE LA HISTORIA". pic.twitter.com/cs41jTWGFX
Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, reactivando el eterno debate entre Cristiano y Messi ras la primera gran actuación del portugués en la cita planetaria.
En resumen…
- Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026 y las reacciones en “El Chiringuito” encendieron nuevamente el debate con Lionel Messi, tras los elogios de Edu Aguirre al delantero portugués.