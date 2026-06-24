¿Por qué Unión La Calera vs Universidad de Chile se juega sin público por Copa Chile?

La razón por la que el duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile se disputa sin público.

Unión La Calera y Universidad de Chile hoy se ven las caras en lo que es una nueva fecha dentro de la fase de grupos por la Copa Chile en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Ambos equipos en esta jornada se volverán a enfrentar por cuarta vez en lo que va de temporada, en donde ya se han enfrentado por la Liga de Primera en una oportunidades y dos veces por la Copa de la Liga.

Para lo que será este enfrentamiento que medirá a ‘Cementeros’ y ‘Azules’, una particularidad es la que se hará notar por parte de los hinchas de ambos equipos por el escenario de hoy.

El duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile en esta jornada se disputará sin público, tras una importante sanción que sufrió el club local y que debe cumplir en esta jornada.

El La Calera y U. de Chile se juega hoy sin público | Foto: Photosport

¿Por qué el duelo entre La Calera y la U se disputa sin púbilco?

El conjunto ‘Cementero’ fue castigado en la anterior edición de la Copa Chile y todo esto tras incidentes que se desarrollaron en el Estadio Nicolás Chahuán tras un duelo entre Unión La Calera y San Luis de Quillota.

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Los hinchas locales lanzaron bombas de ruido y fuegos artificiales a la barra visitante, situación que dejó a personas heridas y que obligó a suspender este compromiso.

Ante esta situación, desde el Tribunal de Disciplina tomaron una tajante decisión y le dieron cuatro partidos de sanción sin público a Unión La Calera en esta competición, en la que le restan dos fechas con este castigo.

Por esto, es que el Estadio Nicolás Chahuán Nazar hoy se ve sin público en lo que es este atractivo duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile por la Copa Chile.

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