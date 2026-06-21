La acción no se detiene en la Copa Chile 2026. Conoce la cartelera completa para este 21 de junio, con el estreno de los azules en el Nacional, horarios y dónde ver cada compromiso.

Luego del debut de Audax Italiano el viernes recién pasado, los equipos de la Liga de Primera comenzaron a participar en la Copa Chile, como también fue el caso ayer sábado de Universidad Católica y Colo Colo, los que ganaron cómodamente a Deportes Copiapó y Deportes Recoleta respectivamente.

Este domingo es el debut de Universidad de Chile, que recibirá a Santiago Wanderers a las 17:30 en el Estadio Nacional. Además del partido de azules y caturros hay otros seis en la agenda.

1. Bloque matutino: El silbato inicial suena en simultáneo (12:30 horas)

La cartelera de este domingo 21 de junio arrancará temprano con dos encuentros paralelos en distintos puntos del país, válidos por la Copa Chile 2026:

Huachipato vs. Deportes Puerto Montt Estadio: Talcahuano. Árbitro: Nicolás Pozo. Transmisión: TNT Sports Premium.

Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena Estadio: Municipal de Mejillones. Árbitro: Reiniero Alvarado. Transmisión: Sin transmisión de televisión.



2. Bloque de la tarde: Emoción en paralelo (15:00 horas)

A mitad de la tarde, la acción se trasladará hacia la zona central y el sur de Chile con otros dos compromisos simultáneos:

Deportes Temuco vs. Deportes Concepción Estadio: Por confirmar (información no especificada en el parte oficial). Árbitro: Francisco Gaggero. Transmisión: TNT Sports Premium.

Unión La Calera vs. Unión San Felipe Estadio: Nicolás Chahuán. Árbitro: Nicolás Millas. Transmisión: Sin transmisión de televisión.



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Fernando Gago no dirigirá a Universidad de Chile en el debut.

3. Bloque estelar: El esperado estreno de la “U” (17:30 horas)

El plato fuerte de la jornada dominical se tomará la capital del país con el debut de uno de los grandes del fútbol chileno en el principal coliseo deportivo de la nación.

Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers Estadio: Estadio Nacional. Árbitro: Manuel Vergara. Transmisión: Transmisión radial de ADN Deportes y por televisión a través de TNT Sports Premium.



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4. Bloque de cierre: Choque de Primera en Rancagua (20:00 horas)

El broche de oro para cerrar el fin de semana copero se disputará bajo las luces de la Sexta Región con un atractivo duelo de Primera División: