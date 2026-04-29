El Estadio Santa Laura podría vivir una transformación histórica. El tradicional recinto de Independencia, casa de Unión Española, tiene sobre la mesa un ambicioso proyecto de remodelación que busca posicionarlo como uno de los estadios más modernos del continente.

La iniciativa fue confirmada por Jorge Segovia, propietario del club, quien detalló que el plan contempla una inversión cercana a los 27 millones de dólares. El objetivo no solo es modernizar la infraestructura, sino también elevar el estándar del recinto a nivel internacional.

Dentro de las principales mejoras, se proyecta aumentar la capacidad del estadio a 25.000 espectadores, superando el aforo actual que ronda los 20 mil. Además, el rediseño incluirá nuevos camarines, palcos, cafeterías y una cubierta total que protegerá a los asistentes de las condiciones climáticas.

Un estadio moderno… pero con obstáculos

El proyecto también considera la incorporación de espacios destinados a la historia del club, como un museo y una sala de trofeos, apuntando a fortalecer la identidad de Unión Española y su vínculo con los hinchas.

En conversación con La Tercera, Segovia fue categórico respecto a la magnitud de la obra: aseguró que el nuevo estadio “será el más moderno de Chile y América”, incluso por sobre recientes remodelaciones como la de Claro Arena.

Presidente de Unión Española revela detalles del ambicioso proyecto. Martin Thomas/Photosport

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Sin embargo, no todo avanza con normalidad. El dirigente acusó a un grupo de exintegrantes de la antigua Corporación de Unión Española de frenar el proyecto mediante acciones legales. Aunque el club ha obtenido fallos favorables en primera instancia, las apelaciones han impedido el inicio de las obras.

“Está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos”, lanzó Segovia, quien además aseguró contar con el respaldo de la Municipalidad de Independencia para llevar adelante la remodelación.

Por ahora, el futuro del Estadio Santa Laura sigue en suspenso, pero el proyecto ya ilusiona con un salto de calidad que podría cambiar el mapa de la infraestructura deportiva en Chile.

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DATOS CLAVE

Jorge Segovia, mandamás de los hispanos, confesó que se invertirían cerca 27 millones de dólares para remodelar el Estadio Santa Laura.

El proyecto aumentará la capacidad del recinto a 25.000 espectadores e incluirá cubierta total.

La obra está pausada por acciones legales interpuestas por la antigua corporación del club.