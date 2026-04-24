La salida de Cristián Muñoz dejó una vacante crítica en la banca de Palestino, y los nombres para ocupar el puesto ya comienzan a circular en el entorno de La Cisterna. En ese contexto, Rodrigo Gómez, ex capitán e ídolo del cuadro árabe, conversa con BOLAVIP y alza la voz para proponer a un candidato de peso internacional: su ex compañero en Universidad Católica, Néstor Raúl Gorosito.

Para el ex mediocampista, la situación actual del equipo requiere un giro de timón hacia la experiencia y el liderazgo probado. “Me parece que es un técnico de fuste que necesita Palestino. Más que una buena o mala persona, Palestino necesita un técnico de oficio”, sentenció el ex volante, subrayando que el “Pipo” posee la trayectoria necesaria para manejar las presiones del club.

El análisis de Gómez se basa en el profundo conocimiento que tiene de la filosofía de juego de Gorosito y de las necesidades del plantel tricolor. Según el histórico futbolista, el argentino es el hombre indicado para “amalgamar” el talento que hoy reside en el Estadio Municipal de La Cisterna, especialmente considerando la mezcla de juventud y experiencia que posee el equipo.

Rodrigo Gómez pide a Pipo Gorosito para la banca de Palestino.

Uno de los puntos clave que destaca Rodrigo Gómez es la gran cantidad de jugadores jóvenes con los que cuenta Palestino en este proceso. A su juicio, estas promesas necesitan un guía con el carácter de Gorosito para dar el salto definitivo. “Es un plantel con mucho jugador joven de proyección y en ese sentido me parece que el ‘Pipo’ calza súper bien”, argumentó.

La propuesta de Gómez no es solo por una cuestión de amistad, sino por la convicción de que el estilo del estratega trasandino encajaría con la historia de buen fútbol que siempre ha intentado pregonar la institución árabe. Para él, la llegada de un referente de esa magnitud le daría a Palestino el salto de calidad que se perdió en los últimos meses del ciclo anterior.

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¿Y qué dice Palestino?

Ahora, la pelota queda en el terreno de la dirigencia de Palestino, que deberá evaluar si el nombre de Néstor Gorosito se ajusta al presupuesto y a las urgencias de un equipo que necesita resultados inmediatos. Por ahora, la recomendación de una voz autorizada como la de Rodrigo Gómez ya está sobre la mesa, ilusionando a los hinchas con un retorno de jerarquía al fútbol nacional.