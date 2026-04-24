La salida de Cristián Muñoz de la banca de Palestino abrió de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar lo que resta de la temporada 2026. La derrota ante el colista Deportes Concepción terminó por sellar el destino de “La Nona”, quien dejó el cargo tras un irregular ciclo.

El técnico chileno dirigió 16 partidos en el elenco “árabe”, con un saldo de cinco victorias, tres empates y ocho derrotas, números que no convencieron a la dirigencia en medio de un momento clave del campeonato.

Guillermo Farré toma fuerza como el principal candidato para dirigir a Palestino

Con el puesto vacante, desde Argentina surge el nombre de Guillermo Farré como el principal apuntado para asumir en Palestino, según información de ADN Deportes.

Guillermo Farré comienza a sonar con fuerza en la banca de Palestino.

El estratega de 45 años se encuentra actualmente sin club tras su salida de Aldosivi, donde fue cesado en marzo luego de una campaña irregular: cuatro derrotas, cinco empates y apenas una victoria en la temporada.

Pese a ese antecedente reciente, Farré cuenta con experiencia internacional, tras su paso por Sporting Cristal, además de su trabajo en Belgrano, institución donde inició su carrera como director técnico.

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Ahora, los “Árabes” analizan su llegada como una apuesta para reencauzar el rumbo del equipo, en un momento donde necesitan recuperar terreno y estabilidad en la Liga de Primera.

DATOS CLAVE

Cristián Muñoz dejó su cargo en Palestino tras ocho derrotas en 16 partidos dirigidos.

El argentino Guillermo Farré es el principal candidato para asumir la banca de Palestino.

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